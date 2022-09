«Carretillero se llevó a mi hijita»: Una madre denunció el intento de rapto a su hija de 4 años

La madre entró en pánico y buscó a su hija por todo el mercado.

Una comerciante del municipio de Quillacollo – Cochabamba, denunció que un estibador intentó raptar a su hija de cuatro años, quien presenta un grado de discapacidad, contó que la menor estuvo extraviada durante varias horas, siendo encontrada a unas cuadras por otra vendedora.

«Al momento que busqué a mi hija ya no había, recorrí todo el mercado y cuando pregunté a mis compañeras me dijeron que se la llevó un carretillero. Cuándo fui a preguntarle ¿Dónde te lo has llevado a mi hija? Me dijo, tú hija me ha dicho llévame, yo le contesté ¡Cómo te va decir algo que ni siquiera puede hablar!», contó la progenitora.





La madre teme que el acusado haya abusado de su hija, porque aseguró que no es la primera que el estibador se lleva niños. «No es la primera vez que el cochero se lleva wawas, mi niña es la tercera, que hubiera pasado si la violaba o le hubiera hecho algo, abajo donde las rieles. En ese lugar paran inhaladores de clefa y maleantes», declaró angustiada la madre.

La defensoría de la Niñez y Adolescencia de Quillacollo, junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investigan la denuncia de presunto rapto, señalaron que juntan pruebas para determinar si ocurrió el delito.

«En este momento no hay nada concreto, no se ha identificado plenamente la tipología. Todo lo que se tiene hasta el momento son rumores o comentarios que se han escuchado de algunas personas que tampoco han querido venir a declarar. Realizaremos un seguimiento del caso, ya sea con la Policía o FELCC, en este momento no hay nada concreto», señaló el responsable de la Dirección de Igualdad de Oportunidades de la Alcaldía de Quillacollo, Jhasmani Terán.

Desde la FELCC se descartó el secuestro de una menor de cuatro años, señalaron que de acuerdo a la valoración psicológica realizada por personal de la Defensoría de la Niñez se desestimó un posible abuso sexual. De acuerdo a la investigación de la policía, el estibador presentaría un grado de deficiencia mental.

Remarcaron que se realizará un examen médico forense a la niña para confirmar o descartar algún tipo de abuso sexual.