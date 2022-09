Chapetón le pide a Copa «que deje de instruir el invento de pruebas»

Fuente: correodelsur.com

La exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, abandonó este viernes las celdas de la Fuerza Especial del Lucha Contra el Crimen (Felcc) para cumplir su detención domiciliaria por un proceso que calificó de “político”. Le pidió a Eva Copa que deje de “inventar” pruebas en su contra y “que trabaje” por su ciudad “si quiere ser mejor Alcaldesa”.

“Mi gestión siempre ha sido la más fiscalizada, el MAS siempre ha intentado frenar mi trabajo, por eso sigo que los procesos son políticos, porque se los inventa, no hay imparcialidad. No me acusan de corrupción, me acusan de procesos administrativos. Estoy con las manos limpias, estoy con mi conciencia tranquila, tengo muchas ‘jach’a’ obras, he hecho más de 1.000 obras al año y eso no van a poder superar, y esa es la rabia que tienen”, dijo Chapetón al salir de la Felcc la mañana de este viernes.