Cocaleros secuestran celulares de 3 policías «infiltrados» y denuncian «plan de persecución»

Según los dirigentes de Adepcoca el Gobierno intentó plantar pruebas para procesarlos penalmente y descabezar a la dirigencia de los cocaleros orgánicos.

Fuente: ANF

El presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Cesar Apaza, denunció que se detectó a 30 policías infiltrados, de tres de ellos se obtuvo la información mediante sus celulares sobre la persecución y las pruebas que pretendía plantar contra Freddy Machicado y los dirigentes.

“El día de ayer hemos obtenido información real, 30 infiltrados de la Policía de inteligencia en Adepcoca y hemos podido detectar a tres y de esos tres sale toda la información. Señor viceministro de Régimen Interior, señor ministro Remmy Gonzales ¡carajo! ahora tenemos el arma para defendernos y gracias por mandarnos a su inteligencia porque ahora tenemos todo el objetivo que querían para amordazarnos y perseguirnos y meternos a la cárcel”, denunció Apaza.

El personal de seguridad de Adepcoca detectó a un infiltrado en el interior del mercado de Villa Fátima, los dirigentes denunciaron que el hombre detenido tendría el grado de sargento de la Policía.

“En los celulares de los policías se encontraron todos los datos personales de cada dirigente y también estaban los datos de los familiares, prácticamente estaban los papás, las mamás, los hijos, los hermanos, los sobrinos de cada dirigente, todo armado el día de ayer tenían el objetivo de sembrar pruebas e incriminar a los dirigentes y había una orden de capturarlos lo más antes posible”.

El dirigente Apaza presentó en diapositivas toda la información que apartemente obtuvieron de los equipos celulares, además se ven fotografías de los dirigentes. Señaló que tienen audios y eso les servirá para demostrar que los que agreden el día de la toma del mercado “ilegal” no eran cocaleros, sino infiltrados del Gobierno.

“Los que agreden no eran cocaleros eran los infiltrados del Gobierno, los que golpean a los policías no eran cocaleros y es más, vamos a desglosar el audio y van a saber quién está financiando la compra de esos armamentos que se ha encontrado ahí, que supuestamente son los juguetitos del dueño de casa. Sería bueno que nos preste esos juguetitos a ver si jugamos con ellos”, sentenció el dirigente.

Asimismo, ratificó que este lunes 19 de septiembre los socios de Adepcoca protagonizarán una movilización masiva de los productores, además la dirigencia hará conocer a las tres provincias de los Yungas todo lo que encontraron y que devela la infiltración de agentes.

“¿Qué es lo que no quieren que se sepa el viceministro de Régimen Interior y el señor Remmy Gonzales? El encuentro de los explosivos, el encuentro del fusil máuser, quieren santificar a esos criminales que del techo arrojaban bombas molotov y dinamitas, esas personas para el colmo no son yungueños ni siquiera viven en los yungas. ¡carajo! dejen de proteger criminales, no le tenemos miedo al Gobierno si nos van a querer callar por decir la verdad”, acotó.