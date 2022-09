Comenzó el alegato de la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Luego del receso del fin de semana, este lunes se reanudará el juicio por la causa conocida como Vialidad, y esta vez será el turno del alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, para quien la Fiscalía solicitó 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los abogados de la exmandataria nacional, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, serán los encargados de exponer sus posturas frente al Tribunal Oral Federal N° 2, que tiene a su cargo la investigación por el presunto direccionamiento de contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

El primero en tomar la palabra en esta audiencia, que será virtual por el sistema de videoconferencia y se transmitirá por el canal de YouTube del tribunal, será Beraldi, quien comenzará con el alegato que está previsto que continúe el martes y viernes siguientes.

La expectativa está puesta en saber si finalmente la propia Cristina Kirchner tomará la palabra durante alguna de estas tres jornadas, algo que está habilitada a hacer por tener el título de abogada, aunque para ello primero deberá solicitarlo ante los jueces.

Por lo pronto, la vicepresidenta llamó a través de las redes sociales a seguir la audiencia: “Mañana, a partir de las 8 hs, el Doctor Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ‘Vialidad’. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, escribió en su cuenta de Twitter, junto al link para acceder a la transmisión del tribunal.

Cuando fue su turno, los fiscales solicitaron 12 años de prisión e inhabilitación de por vida contra la exmandataria nacional al considerar que la mayoría de las obras adjudicadas a Báez no se terminaron, a pesar de que todas se cobraron.

Para los funcionarios judiciales, además de que se incumplieron una serie de normas para su otorgamiento y que las licitaciones estuvieron armadas para que las gane Báez, un empresario amigo de Néstor Kirchner que armó su compañía insignia “Austral Construcciones” días antes de la asunción en 2003 de Kirchner como presidente de la Nación.

“Hoy más que nunca, la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”, dijo Luciani.

La de Cristina Kirchner será la sexta defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el juicio. Ya pidieron su absolución el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. Luego de la Vicepresidenta, será el turno de Báez.

Además, la audiencia se dará en un contexto especial luego del hecho ocurrido el 1 de septiembre pasado, cuando la expresidenta fue víctima de un intento de homicidio en la puerta de su edificio, en el barrio porteño de Recoleta. En esa ocasión, un hombre, identificado posteriormente como Fernando Sabag Montiel, gatilló una pistola Bersa calibre 32 a centímetros de su rostro, pero la bala no salió.

El ataque se produjo durante una de las manifestaciones en apoyo a la dirigente del Frente de Todos que se registraban en esa época, justamente, luego de que el fiscal Luciani solicitara la condena contra ella en el marco de este juicio.

“Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones, eran un guion y bastante malo, por cierto (…) No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”, dijo Cristina Kichner el 23 de agosto en una exposición que hizo desde el Senado a través de sus redes sociales para contestar la acusación de la Fiscalía. Puede ser una pista de por donde irá su defensa.