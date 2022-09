Comunarios denuncian que empresa no declara a Senarecom la cantidad real de oro que extrae

Los comunarios que llegaron a la ciudad de La Paz denunciaron que un informe de la Procuraduría reveló que en 2019 y 2020 el directorio de la emprensa no reportó al Estado una millonaria cantidad de oro extraído.

Informe de la Procuraduría General del Estado. Foto: ANF.

Fuente: ANF

Comunarios de la localidad La Joya del municipio de Caracollo, Oruro, denunciaron este martes que el directorio de la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña S.A. (Emcoisa), de la cual también son socios, no está reportando al Estado la cantidad real de oro que extrae y sospechan que es para evadir impuestos.

Los comunarios llegaron a La Paz en demanda de que las autoridades nacionales y departamentales de Oruro tomen cartas en el asunto porque desde hace cinco años el directorio que está a la cabeza de Jesús Yucra Valente y otros, presuntamente no brindan informes a los socios y a la comunidad.

“La molestia por la cual estamos aquí los comunarios y accionistas de La Joya es porque el directorio que maneja la empresa comunitaria no rinde cuentas desde hace cinco años. (…) No sabemos, ¿Cuánto venden? ¿Qué es lo que hacen? No hay mejoras en el pueblo. Necesitamos saber a dónde va nuestro oro”, cuestionó Henry Yucra.

La persona reveló un documento de la Procuraduría General del Estado de fecha 26 de octubre de 2021 con el título Informe PGE-DDD-OR-INF-0144/2021, lleva la firma del titular de esa institución, Wilfredo Chávez, y del director departamental de la institución de Oruro, Wilder Araoz.

Según Yucra, el documento es una prueba del mal manejo que realiza el directorio de la empresa Emcoisa. Informó que entre octubre de 2019 y julio de 2020 (10 meses), la empresa no ofreció información fidedigna al Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) porque no reportó la extracción real del oro, sino que registró cantidades inferiores.

El documento de la “venta de oro real realizado por la empresa Emcoisa”, durante los 10 meses, señala que se vendió 168.024 kilos de oro que representa Bs. 59.987.797. Los datos fueron proporcionados por el exgerente de la empresa, Rilmar Ojeda.

Entre tanto, durante el mismo tiempo y fecha el Senarecom registró 27.148 kilos de oro que suman un total de Bs. 9.899.691; es decir, que la empresa no estaría reportando 140.877 kilos de oro que suman un total de Bs. 50.088.105.

“Tenemos el informe de la Procuraduría que nos indica que en 10 meses nos ha robado 50 millones de bolivianos. (…) Como pobladores estamos pidiendo de que estos reportes se hagan transparentes”, manifestó Yucra.

Por otro lado, el comunario informó que en agosto la empresa aurífera fue intervenida por una orden judicial, pero el directorio no quiere aceptar esa situación legal y por ello pidió al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, tomar cartas en el asunto.

Además, acotó que el estatuto de la empresa comunitaria sostiene que un directorio solamente puede estar vigente por dos años, pero el actual ya está cinco años. Denunció que cuando alguien cuestiona a los representantes de la empresa se genera una especia de persecución para acallarlos

Por otro lado, el informe de la Procuraduría se limita a recomendar instar al Gobierno Autónomo del Departamento de Oruro y al Senarecom el cumplimiento de sus funciones de conformidad al Decreto Supremo 2288 de Control y Fiscalización.