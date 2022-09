Confirmaron cuatro nuevos casos de leishmaniasis en Villa Montes

El Sedes (Servicio Departamental de Salud) a través de la Unidad de Control de Vectores, confirmó cuatro nuevos casos de leishmaniasis en Villa Montes, con los cuales el total este año subió a 12 confirmados.

Cuatro niños contrajeron la enfermedad visceral, la población villamontina fue declarada en alerta.

Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija//

Fuente: El Periódico

El responsable del área de vectores del Sedes, Marcelo Magne Ríos, al informar que precisamente por este nuevo brote se desplazó a la ciudad villamontina, junto a profesionales que llegaron del Ministerio de Salud a comienzos de semana.

“Ahora tenemos un total de 12 casos confirmados”, remarcó al añadir que la leishmaniasis es una enfermedad que si uno no tiene conocimiento la ignora, hay la leishmaniasis cutánea y mucosa, como también la visceral”, explicó el médico.

La enfermedad cutánea y mucosa presenta lesiones a nivel de la piel, como de los cartílagos, se supo de personas contagiadas que tuvieron problemas en los pabellones de sus orejas, como también de nariz o algunas mucosidades.

“En la leishmaniasis visceral no hay lesiones a nivel de la piel, lo que se produce es un agrandamiento del abdomen por el crecimiento del hígado y el bazo, que puede derivar en complicaciones en la persona contagiada”, explicó.

En consecuencia, hay pacientes que no piensan en esta patología, porque no tienen lesiones en la piel, entonces es posible que existan muchos más casos que tienen un cuadro de evolución prolongado y de los cuales no se sabe nada, advirtió.

Pueden pasar meses, incluso años para detectar a estos pacientes, agregó al añadir que por esto el personal de salud está trabajando con mayor cuidado, si hay un niño con pancita grande debe sospecharse que puede ser esta patología.

Cuanto más temprano es el tratamiento de la leishmaniasis es mucho mejor el pronóstico, ya cuando el paciente se presenta y tiene la enfermedad avanzada es mucho más complicada la posibilidad de sanarlo y darle de alta.

Consultado qué edades tienen los últimos cuatro pacientes encontrados en Villa Montes, contestó que el problema está afectando más a menores de 10 años y de ambos sexos, no existe una predilección por un varón o mujer.

EL APUNTE

Contagiados recientes se ven con mejoría

Afortunadamente los cuatro enfermos están recibiendo tratamiento que no dura más de siete días, son siete las dosis que reciben, a mejorado el esquema de tratamiento, para evitar la toxicidad a la persona, la que se usa es uno de los que salió recientemente, informó.

Una reunión del COED en Villa Montes declaró la alerta sanitaria en la zona para movilizar los recursos económicos y el personal de salud, se ingresa a una temporada de salud y puede aumentar las posibilidades de contagio por los canes y los vectores, los mosquitos.