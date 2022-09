Corazón y razón concentrados bajo El Cristo

Mechi periodista

Mañana bajo El Cristo, contra todo pronóstico, estaremos uno a uno , sumando un grito de unidad frente a un centralismo que expira día a día en el corazón de los que luchamos por ser libres. Se acabó la ingenuidad!.

Listado: Arce Catacora es soberbio, sirena que canta en los escenarios internacionales, pero de boca amarga con Santa Cruz. Solo bate borra…no enjuicia a Evo ¿Qué espera, qué le debe? pudo empezar una nueva historia. ¿Y Evo? Evo violó nuestros sueños de prosperar dignamente y sigue molestando como un malcriado vicioso de la mamadera.

De yapa Añez se equivocó de punta a rabo. Pudimos romper el maleficio de quienes corrompen, maltratan, chantajean, se enriquecen con nuestros recursos….pero ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Hoy, ¿quién cree que el gobierno, gobierna para todos?

Sólo los masistas que engordan con el cebo de la impunidad. No hay coherencia. Uno que pisa tierra en este oficio de periodista y a veces regresa a casa con una lágrima porque trabajas, trabajas, trabajas y no alcanza, siente que el honor está en juego y como dice Rafael: ¿Qué sabe nadie?…. mientras, ves a otros, (no todos) muy prósperos por ser masistas sacando algo de la lata.

En verdad, vamos al Cristo Por el censo pero también vamos dispuestos a plantar la pala , porque Dios nos dio una tierra fértil. Vos, yo, guardamos semilla de nuestros héroes y dignos antepasados….¿entonces? Vamos a sembrar en el cabildo!! sin miedo, con fe una vez más a pesar que dolió que abusaron el 19 de nuestros sueños, de nuestras luchas.

La pitita que de esquina a esquina fue un símbolo que tanto les pica y les hace dar picazón, escozor, hay pues que tensarla y que como volantín o cometa y con altura, nos sostenga la esperanza y la resistencia, en este cielo que lo queremos sin el humo de nuestros bosques quemaos, caray! y finalmente: ¿Quién se cansa? Nadie carajo! ¿Quién se rinde? pedo carajo!!

/mf @mechi periodista #CabildoSantaCruz 2022 La pintura es del artista José Moreno.