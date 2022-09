Cuéllar: “Gobierno tomó una postura política: si el censo no es el 2023 no se hará el 2024”

La autoridad académica manifestó que la palabra del Gobierno está seriamente cuestionada, dado que no cumple lo que se comprometió en materia del censo ni en torno al acuerdo que firmó con Santa Cruz.

Fuente: paginasiete.bo

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y vocero del Comité Impulsor del Censo en Santa Cruz, dijo que si el censo no se realiza el 2023, no se lo realizará ni el 2024, puesto que el Gobierno tomó una posición política al respecto.

Cuéllar, en entrevista con Página Siete, se refirió a la postura cruceña sobre el censo y la posición que podría tomar la población de esa región en el cabildo del 30 de septiembre.

¿Cuál cree que sea el pedido de la población cruceña en el Cabildo del 30?

No quiero adelantar criterios porque yo soy el vocero del Comité Interinstitucional. Si doy una opinión, podría sesgar la participación de la población. Estamos trabajando en la socialización del cabildo.

No se descarta ninguna medida de presión, muchos que hablan de un paro indefinido, otros de bloqueos, cierre de fronteras y marchas permanentes. El pueblo tiene que legitimar la medida que se asuma en el cabildo.

Señalan que el gobierno del MAS ha relegado a Santa Cruz con la postergación del censo, ¿esta lectura es correcta?

El Gobierno busca argumentos para postergar el censo porque tiene una postura política. Ellos han tomado una decisión política y por eso se está postergando el censo, ha quedado relegado a segundo plano el tema técnico. Ellos incumplen un decreto y la ley, ponen en duda la realización del censo.

¿Cree que se realice el censo el 2024, tomando en cuenta que es año preelectoral?

La palabra del Gobierno está seriamente cuestionada, porque no cumple en lo que se comprometió en el tema del censo ni el acuerdo que firmó con Santa Cruz.

Yo creo que si el censo no se hace el 2023, no se va a hacer el 2024, no se hará el 2025 y no sé si se hará el 2026. El año 2024 es un año preelectoral, el 2025 es un año electoral y con el criterio que ha planteado el Gobierno de que una vez que se haga el censo los resultados se conocerán en un año o más.

Hay una animadversión del Gobierno hacia Santa Cruz y hasta una mala lectura política. El censo no solo va a beneficiar a Santa Cruz, sino al resto del país.

El ministro Cusicanqui señaló que el Comité Interinstitucional no realizó una propuesta técnica completa…

Cusicanqui no dice la verdad. Nosotros pedimos al INE y al Ministerio de Planificación que nos den información para realizar la propuesta técnica, el INE nos dice que la información estaba en su página web, pero cuando concluimos el informe técnico el INE nos dice que era información extraoficial.

Cuando nos reunimos el 15 de agosto, el INE se comprometió en entregarnos toda la información desagregada, para que el equipo técnico complemente el informe, el INE nos dio solo las diapositivas y ahora nos observa, por favor.

¿Usted cree que el Gobierno retrase porque al MAS ni a otras regiones les conviene que Santa Cruz tenga mayores escaños y caudal de votación?

No sé si están conformados, no se si hay una afinidad con el Gobierno, o sencillamente ellos no ven la verdadera dimensión de la importancia del censo. Le pongo un ejemplo: cómo La Paz va a participar en una reforma judicial y va a definir cuántos jueces le corresponde a cada una de las provincias si no conoce su cantidad poblacional. Cómo construir hospitales en las provincias si no se conoce la cantidad poblacional que tiene.

Cómo definir prioridades o políticas para atender a sectores vulnerables sin la información del censo, ¿Vamos a seguir caminando a ciegas? El censo no es solo para Santa Cruz, sino para todos los bolivianos. No sé si es por coincidencia, Santa Cruz siempre lidera las luchas, desde las regalías del 11%.

En caso de determinarse un paro, ¿cree que vaya a ser exitoso, puesto que eso representa grandes pérdidas económicas?

Un paro o cualquier medida de hecho no favorece a nadie, pero hay principios que no se pueden negociar. Ahora critican al rector, al gobernador, al Comité Cívico, pero el pueblo puede prescindir de quienes estamos en la institución, pero jamás van a dejar de luchar por sus derechos.

No peleamos para que el censo beneficie solo a Santa Cruz, sino al resto del país, ahí cuestiono la participación de las universidades, todos quieren estar a lado del Gobierno y se olvidan que tienen una región, tienen a gente que tiene que responder.

Los recursos que recibe la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es para una población estudiantil de 60.000 estudiantes, de hace 12 años, ahora tenemos más de 115 mil estudiantes. En Santa Cruz hay más de 800 mil habitantes que han venido de otras regiones, de dónde vamos a sacar recursos para atender a los más necesitados.

Hay analistas en Santa Cruz que cuestionan que el gobernador Fernando Camacho encabece las reuniones sobre el censo y esté en la testera, ¿qué opina?

En la universidad siempre vamos a compartir el disenso, la universidad, el portavoz de esa Comisión Interinstitucional, más allá de las diferencias que puedan tener los miembros de la comisión estamos obligados a encontrar coincidencias. El censo no tiene color político, el censo va a beneficiar a los masistas y no masistas. Serán los políticos los que cuestionen al gobernador

¿En la reunión del 15 de agosto, por qué usted y Camacho aceptaron firmar un documento sin que en el mismo se establezca una fecha sobre el censo?

Los paros se hicieron porque el Gobierno no quería mandar información para que nosotros concluyamos el informe técnico.

No se firmó una fecha por dos razones: el punto cuatro de ese acuerdo dice que la universidad va a complementar su informe técnico una vez que reciba la información del INE, lamentablemente no hemos recibido, y el punto cinco de esa acta dice que una vez concluida la socialización se iba a conformar una mesa técnica y no política con los representante de los municipio, del Ejecutivo, de la universidad y esa comisión técnica iba a evaluar la fecha del censo, pero el Gobierno no ha cumplido lo que firmó con nosotros.

Varios políticos apuestan por el paro indefinido, ¿no cree que esto significará un desgaste para la población?

Debe ser una posición de los políticos y ni siquiera aparecen en el paro, el pueblo de manera pacífica y espontánea se suma a una medida, no hubo presión ni se presionará a nadie. Las medidas de hechos no las definen los políticos, en el cabildo el pueblo definirá las medidas.

La pasada semana fue arrestado el máximo dirigente de Adepcoca, ¿invitarán a representantes de sectores a participar del cabildo del 30?

La adhesión al cabildo debe ser voluntaria y espontánea, no desconocemos que cada sector tiene sus demandas, pero estamos conscientes de que hay requisitos que se deben cumplir para que ese cabildo tenga su validez.

No se puede cursar invitaciones a sectores, porque eso sería privilegiar a un sector de la población sobre otros sectores, pueden sumarse los que quieran.