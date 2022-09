Declaraciones de Evo Morales, Carlos Romero y Del Castillo ahondan la crisis dentro del MAS

Desde la pasada semana, se reavivó la tensión interna dentro del MAS, debido a que Morales responsabilizó al gabinete político de Luis Arce de lo que le pueda pasar.

Fuente: Brújula Digital

Las disputas dentro de las filas Movimiento Al Socialismo (MAS) continúan. Está vez, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y los exministros Carlos Romero, Juan Ramón Quintana e, incluso, el expresidente, Evo Morales, cruzaron entredichos que muestran una crisis dentro del Movimiento Al Socialismo que va en aumento.

Durante el sábado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó de cáncer al exgabinete ministerial de Morales y mencionó que si no se lo trata, será terminal

“No podemos dejar que se destruya nuestro instrumento político que básicamente ha sido diseñado y creado para que el gobierno emerja del pueblo en beneficio del pueblo. Lamentablemente nuestro expresidente, nuestro compañero Evo Morales tiene un cáncer que si no se lo trata va a ser terminal, y ese cáncer es su ex gabinete”, manifestó Del Castillo en una actividad en Montero.

Ese mismo día, reapareció el exministro de esa cartera de Estado, Carlos Romero, que atacó a los ministros de Justicia, Iván Lima, de Defensa, Edmundo Novillo y a Del Castillo.

“Ahora preguntaré con un montón de elementos sustentarios, los que han sido apuntados como autores de narcotráfico ¿dónde están? felices tan libres y ellos tiene muchísima plata. Nadie los metió presos. Por qué no se pronuncia el presidente Arce (sobre eso)”, aseveró la exautoridad en entrevista en No Mentirás.

Romero cuestionó además que los ministros en cuestión no hayan tomado cartas en el asunto frente a las denuncias de corrupción y narcotráfico. Recordó que durante su gestión se denunciaron diferentes ilícitos en los que estaban implicados policías y miembros del órgano judicial.

A eso, Del Castillo contestó diciendo: “esos exministros no merecen ser llamados compañeros. Esas personas que hoy están hablando en los medios de comunicación no tuvieron los pantalones para detener el golpe de estado, permitieron el golpe que derivó en la muerte de 36 personas y miles de aprehendidos”.

Por su lado, Morales indicó que el titular de Gobierno no respeta al MAS y que, por sus aseveraciones, no parece ser del partido político.

“Cuando dice que no es para un partido político, yo puedo entender que, primero, él no respeta al MAS-IPSP; segundo, puedo entender que no es del MAS- IPSP. Entonces, está diciendo: no molesten los del MAS-IPSP”, afirmó durante su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

Asimismo, manifestó que gracias a ellos (a los sectores sociales y a sus luchas) el presidente Luis Arce y su gabinete están en el poder.

“Acepten o no acepten, presidente o ministro, gracias al MAS- IPSP y gracias a tantas luchas están de gobierno. Desconocer eso es mandar a un lado, gravísimo si interpretamos esto. Salvarán su responsabilidad”, manifestó Morales.

Desde la pasada semana, se reavivó la tensión interna dentro del MAS, debido a que Morales responsabilizó al gabinete político de Luis Arce de lo que le pueda pasar.