Denuncian que en festejo por el Día del Estudiante, recibieron pollo frito en mal estado, con papas rancias y olor fétido

Padres de familia fueron a la empresa, que fue contratada por la alcaldía, para hacer el reclamo y encontraron que el producto estaba en el piso.

Fuente: https://www.reduno.com.bo

Lo que tenía que ser una comida especial por el Día del Estudiante para un colegio de Sacaba, terminó en un mal momento por el estado de la comida recibida.

Padres de familia denuncian que Food Center Chicken Domkindom S.R.L. entregó pollo frito en mal estado a estudiantes en su día. Aseguran que el refrigerio se encontraba en estado de descomposición, las papas estaban mal cocidas, rancias y toda la comida presentaba olores fétidos. En ese sentido, piden procesos penales para la empresa que fue contratada por la alcaldía de ese municipio.

«El miércoles 21 (de septiembre), lastimosamente los reportes han explotado prácticamente de denuncias de este pollo en mal estado; desde papas no bien cocidas, papas que al medio estaban prácticamente duras, pollos en mal estado con un feo olor, con incluso verdes y demás», indicó el representante de los padres de familia de Sacaba.

Cuando fueron al restaurante para hacer el reclamo se sorprendieron al encontrar una gran cantidad de pollo frito en el piso. Esto puso susceptibles a los padres de familia.

«Por la tarde, a raíz de que no llegaban los pollos a las unidades educativas, nos hemos constituido en la empresa para ir a ver qué es lo que estaba sucediendo. Con mucha pena hemos visto incluso hasta pollos en el piso. No sabemos si esos pollos iban a distribuir, la empresa dice que no se iba a distribuir, que se iba a desechar. Pero bueno, estaban a vista y placer de toda la gente, cómo los pollos estaban reposando en el piso», agregó el denunciante.