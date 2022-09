Diputado del MAS dice que la CIDH debe corregir su informe sobre la masacre en el hotel Las Américas

Desde el oficialismo alegan que las decisiones del Gobierno de ese entonces fueron asumidas ante el riesgo de un supuesto plan separatista que pretendía dividir al país mediante un grupo terrorista conformado por extranjeros

Diputado del MAS Gualberto Arispe

Fuente: ANF

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gualberto Arispe dijo esta jornada que el Gobierno debe pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que corrija su informe donde condena la masacre de extranjeros en el hotel Las Américas en 2009 y que pide procesar a las autoridades y responsables del operativo.

“Lo que hoy en día tenemos es como una recomendación de la CIDH, eso no significa que es de cumplimiento obligatorio, al final es una recomendación de una comisión en el cual el Estado boliviano tiene que pronunciarse, aclarar, decirles que corrijan porque las historias y las verdades fueron de distinta manera, y no como lo señala este informe”, dijo el diputado del MAS.

La CIDH remitió un informe reservado, que se filtró el fin de semana, al Estado boliviano con recomendaciones sobre ese caso donde pide al actual Gobierno reparar el daño causado, procesar penalmente a las exautoridades y personas involucradas que promovieron el operativo policial que terminó con foráneos acribillados, además de tomar medidas para que ese tipo de operaciones no vuelvan a suceder.

Luego de conocerse el documento, inmediatamente salieron videos de los hechos de ese entonces para apuntar a los responsables. En uno de los registros fílmicos se ve a Evo Morales, junto a Hugo Chávez y Raúl Castro, confesando que él ordenó el operativo en el hotel Las Américas.

“Esto no es vinculante porque no es una determinación que sale de la Corte sino es una recomendación. Entendemos que cuando Arturo murillo cierra este caso, ellos han elaborado un informe de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su versión y en función a ello seguro sale esta recomendación, que como Gobierno nacional no deberíamos compartir. Más al contrario, indicar que se aclare, que se cuestione, que se observe y que se corrija esta recomendación que ha llegado al pueblo boliviano”, resaltó Arispe.

Desde el oficialismo alegan que las decisiones del Gobierno de ese entonces fueron asumidas ante el riesgo de un supuesto plan separatista que pretendía dividir al país mediante un grupo terrorista conformado por extranjeros.

El exfiscal asignado al caso Marcelo Soza, que actualmente se encuentra refugiado en Brasil, aseguró que el caso fue un montaje y descubrió varias irregularidades en la escena del crimen.