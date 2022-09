Dos movimientos de izquierda defienden a Moldiz y piden que en el MAS exista autocrítica

A Hugo Moldiz “en esta coyuntura le tocó ser identificado como blanco del nacionalismo del MAS, como antes ocurriera con otros compañeros y compañeras revolucionarios de izquierda; estigmatizados en su momento como ‘libre pensantes’”, dice el Movimiento Guevarista.

Hugo Moldiz, exministro de Evo. Foto de archivo (Internet)

Fuente: Brújula Digital

Dos movimientos de izquierda, mediante comunicados, manifestaron su apoyo a Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Evo Morales, y agregan que sin autocritica no habrá «avance» en el gobierno del presidente Luis Arce.

El Movimiento Guevarista emitió un comunicado en el que señalan que no es necesario “abogar” por “nuestro compañero Hugo Moldiz” de quien “su testimonio de vida de más de 40 años de militancia antiimperialista y revolucionaria habla por sí mismo”.

También afirma que a Hugo Moldiz “en esta coyuntura le tocó ser identificado como blanco del nacionalismo del MAS, como antes ocurriera con otros compañeros y compañeras revolucionarios de izquierda; estigmatizados en su momento como ‘libre pensantes’”.

Por su parte, el Colectivo Revolucionario Plurinacional Marxista Comunitario dijo mediante un comunicado que “(…) las infundadas y temerarias acusaciones a compañeros, como Hugo Moldiz, al extremo de asociarlos antojadizamente con servicios de espionaje del imperialismo o en atentados a la integridad física de un ex mandatario, no puede quedar sin reacción y en silencio, como el silencio cómplice en nombre de la unidad, es algo que debe autocriticarse la militancia de izquierda del MAS, el propio el instrumento político y el proceso de cambio”.

En varias oportunidades la semana pasada, el jefe del MAS (Evo Morales) acusó a su exministro Hugo Moldiz de formar parte de lo que llama un “plan negro” en su contra a través de la Escuela de Inteligencia en las Fuerzas Armadas con el fin se socavar su imagen y la de otros dirigentes y legisladores de su entorno.

También tildó de “mentiroso” al actual ministro de Defensa y expresidente de Diputados durante su gobierno, Edmundo Novillo, después de que éste descartó la existencia de ese plan en las Fuerzas Armadas.

Moldiz, en contacto con DTV, rechazó y negó su participación en un plan que no existe. “Rechazo categóricamente los alcances de las declaraciones que hizo el expresidente Evo Morales, a quien le tengo un particular respeto, creo que no se puede desconocer lo que hizo por este país en estos 14 años, hay un liderazgo histórico que alcanzó”.

El exministro agregó: “Me sorprende que el expresidente, con toda la experiencia acumulada en 14 años y luego como dirigente sindical, se haga inducir, se haga manipular por información que le llegó de militares y exmilitares, no sé si son patriotas, que seguramente tienen objetivos desde personales hasta políticos ajenos a los intereses del movimiento popular”.

BD/AT