El Conade anuncia campaña de desprestigio en contra del Defensor

El MAS, en la Asamblea Legislativa, eligió el viernes a Callisaya como Defensor del Pueblo, luego de cinco votaciones fallidas en las que no pudo reunir dos tercios de voto para esa designación.

Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), anunció este sábado que esa institución realizará una campaña de desprestigio nacional e internacional en contra de Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo electo, por cuestionar su nombramiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“El Conade no acepta la elección apócrifa, no lo reconocemos, no lo vamos a reconocer. Vamos a hacer una campaña nacional e internacional para deslegitimarlo. De entrada, le pedimos que dé un paso al costado, que deje de hacer daños a la institucionalidad”, declaró.

El viernes, el MAS realizó, lo que la oposición señala, una “maniobra”, debido a la ausencia de 34 legisladores de la oposición, lo que dio margen a alcanzar los dos tercios de voto de los asambleístas en el pleno camaral presentes.

Morales cuestionó la actitud no sólo de los asambleístas de la oposición, sino también del oficialismo por llevar adelante esa elección.