El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, pidió que el cabildo del 30 de septiembre determine la toma de medidas contundentes y pidió unidad a las instituciones cruceñas. Explicó que no hablará en el evento ni estará en testera a pedido del Tribunal Electoral Ddepartamental (TED).

“Creo que todo Santa Cruz está esperando medidas contundentes y realmente a la altura de lo que es un cabildo, porque un cabildo da mandato”, afirmó Camacho.

El gobernador cruceño dijo que “lo importante es que el cabildo salga como tiene que salir. Que deje el mensaje claro, como cruceños de que las medidas sean contundentes, para que este departamento se vuelva a hacer respetar”.

Camacho aclaró que la decisión de que él no hable en el cabildo del próximo viernes se da debido a una exigencia del Tribunal Electoral.

El gobernador explicó que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y como el Comité Pro Santa Cruz solicitaron al Tribunal Electoral Departamental (TED) su participación como veedora del mitin. Así, “obviamente les exigieron que yo no podía subir videos ni participar de la testera”, señaló Camacho, en relación a las condiciones del ente electoral para cumplir con la solicitud de los organizadores.

“Yo iré como un ciudadano más, este viernes estaré a los pies del Cristo. Aquí no hay mezquindades. Yo no me puedo enojar porque el presidente del Comité (Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo) me pida, a pedido del TED. Yo no voy a perjudicar nunca a Santa Cruz y si ese es el pedido lo voy a acatar”, sostuvo Camacho.

Manfredo Bravo, coordinador interinstitucional de la comisión impulsora del censo, señaló que se espera una masiva asistencia de la población. “Al menos un millón de ciudadanos”, es lo que esperan los organizadores, según Bravo.

El documento en que se invita a la participación de la ciudadanía en el cabildo cruceño consta de ocho puntos.

Estos incluyen la demanda de que el censo se realice en junio de 2023; la abrogación de la ley 1405, de estadísticas oficiales; reforma judicial; exige al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) frenar los avasallamientos de tierras en el departamento; acciones para el cuidado de las áreas protegidas; inicio de un nuevo pacto fiscal; nuevo padrón electoral; y someter a consideración de los asistentes asumir acciones enmarcadas en el orden constitucional, como el paro cívico, por ejemplo.

La convocatoria es extensiva a todos los ciudadanos del departamento de Santa Cruz.