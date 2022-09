El gobernador de Santa Cruz no hablará en el cabildo y tampoco estará en la testera

El Tribunal Electoral reconoció la legalidad del evento en el marco del ejercicio de la «democracia directa». Camacho dijo a EL DEBER que estará entre la gente, a la espera de las decisiones y las medidas que se asuman el 30 de septiembre.

Fuente: El Deber

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que no estará entre las personas que hablen en el cabildo y no formará parte de la testera. Le dijo a EL DEBER que esperará las determinaciones que se asuman junto con el resto de los ciudadanos que se reúnan el 30 de septiembre a los pies del monumento Cristo Redentor.

“Voy a apoyar con todo a este cabildo que es tan necesario en este momento de lucha por el censo. Estaré con mi pueblo esperando las determinaciones que se tomen y apoyando desde mi lugar”, remarcó en un contacto con este medio.

Las declaraciones del gobernador tienen lugar tras las determinaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz de acompañar este mecanismo de la democracia directa instituido por el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado.

– ¿Gobernador qué expectativas tiene sobre el Cabildo de este viernes 30 de septiembre?

Estoy convencido de que será contundente. Los cruceños tenemos claro que el Cabildo es el escenario máximo de deliberación y decisión que tiene nuestro pueblo. Nuestras conquistas históricas siempre han nacido a partir de las decisiones tomadas en diferentes cabildos y esta no será la excepción porque Bolivia y las regiones necesitan que el Censo se haga el 2023 para lograr luego el Pacto Fiscal y así acceder a los recursos que nos corresponden.

– Tomando en cuenta que usted, como Gobernador será uno de los protagonistas del Cabildo, ¿qué propondrá como medidas de presión en caso que el Gobierno central no escuche las determinaciones del mismo?

El protagonista de este Cabildo, al igual que en todos los que ha habido, es el pueblo cruceño. Por eso, será el mismo pueblo cruceño el que levante su voz y tome las determinaciones. El Comité Pro Santa Cruz deberá escuchar y poner en marcha las medidas que determine el mandato del pueblo.

Por mi parte, asistiré en mi calidad de ciudadano acompañando a mi pueblo y estaré junto a mi gente esperando las determinaciones que se tomen. Para mí, sin lugar a dudas, las medidas tienen que ser contundentes y no deberían ser menores a las que ya se tomaron en las cumbres pasadas. El pueblo cruceño es noble, pero también es serio y valiente. Confiamos que quienes hagan uso de la palabra, sepan transmitir el sentimiento que tenemos como pueblo de lucha.

– Entonces, ¿usted no será parte de los oradores del Cabildo?

Como le digo, estaré con mi pueblo esperando las determinaciones que se tomen y apoyando desde mi lugar.

– ¿Pero, por qué no hará uso de la palabra si forma parte del Comité Interinstitucional?

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, me ha pedido expresamente no hacerlo ni estar en testera, debido a una exigencia del Tribunal Electoral Departamental para que no se interprete que el cabildo es político.