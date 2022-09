El MAS acusa a su exministro de Gobierno Hugo Moldiz de «usurpación de vocería política»

El mes de julio, la dirección nacional del Movimiento al Socialismo emitió un comunicado en el que aclara que Moldiz no es delegado de ese partido para participar en ningún evento internacional.

Fuente: ANF

La dirección nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) acusó al exministro de Gobierno Hugo Moldiz de tener antecedentes de “usurpación de vocería política”, detallan que no es dirigente político ni representante ante eventos internacionales.

El mes de julio, la dirección del MAS emitió un comunicado en el que denuncia que Moldiz estuvo participando en eventos internacionales como delegado del MAS-IPSP, como representante de los movimientos sociales, o como dirigente de una organización “apócrifa” Patria Socialista Multinacional.

En ese contexto, señaló que la exautoridad no es dirigente del MAS, no representa a los movimientos sociales y que tampoco existe esa organización Patria Socialista Multinacional porque no tiene personería jurídica.

“Hugo Moldiz ya tienen antecedentes de usurpación de vocería política, como cuando se autonombro el año 2006 como representante de un supuesto “Estado Mayor del Pueblo”, junto al señor Román Loayza. En 1997 apoyó a Alejo Veliz, en contra del liderazgo del hermano Evo Morales, pretendiendo dividir a la izquierda. Cabe aclarar que Loayza y Veliz hoy son agentes de la derecha en nuestro país”, dice parte del comunicado.

Moldiz fue ministro de Gobierno en el mandato de Evo Morales, del 23 de enero al 25 de mayo de 2015. Renunció al cargo en un escenario de crítica por la huida de empresario peruano Martín Belaunde. Tras su salida del gobierno se convirtió en uno de los analistas políticos del partido gobernante.

El comunicado completo: