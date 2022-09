$!El MAS espera que Arce fije posición sobre las “agresiones” de Lima y Del Castillo contra Evo

Mediante un comunicado que no lleva firmas, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) hizo saber la noche de este sábado que espera que el gobierno de Luis Arce aclare si las “agresiones” de los ministros de Gobierno y de Justicia contra Evo Morales forman parte de una posición oficial.

“Seguramente el Gobierno Nacional informará si estas agresiones de estas autoridades del Órgano Ejecutivo contra la presidencia del MAS-IPSP representan y expresan su posición oficial”, señala el cuarto de siete puntos del comunicado publicado en la página que tiene este partido en Facebook.

El comunicado fue emitido en respuesta a las recientes afirmaciones de ambos ministros, Iván Lima de Justicia y Eduardo Del Castillo de Gobierno, en sentido de que el denominado “Plan negro” denunciado por Morales no existe y las observaciones que hicieron a algunas decisiones tomadas durante su Gobierno y a su equipo de colaboradores.

Este domingo, por ejemplo, Del Castillo dijo que Morales enfrenta un cáncer que podría ser hasta terminal si no toma acciones inmediatas, al referirse a sus exministros.

“No podemos dejar que se destruya nuestro instrumento político que básicamente ha sido diseñado y creado para que el gobierno emerja del pueblo en beneficio del pueblo. Lamentablemente nuestro expresidente, nuestro compañero Evo Morales, tiene un cáncer que si no se lo trata va a ser terminal, y ese cáncer es su ex gabinete”, manifestó.

Ante ello, el MAS recuerda en su comunicado que tanto el presidente Luis Arce como el vicepresidente David Choquehuanca formaron parte del gabinete de Morales. “El único cáncer que se debería estar combatiendo en algunos Ministerios es el seguimiento a dirigentes, la protección al narcotráfico y la corrupción. Cuando dice que los ex Ministros de Evo Morales son un cáncer, le recordamos que los hermanos Presidente y Vicepresidente son destacados ex Ministros: ¿A quiénes se refiere?”, se lee en el quinto punto.

En relación al ministro Lima, quien echó en cara a Morales el equívoco de elegir a jueces mediante elecciones, además del tema de la reelección, el MAS le recuerda que no es militante del partido y que, por tanto, “sus ataques contra el Hermano ex Presidente Evo Morales no representan a nuestro instrumento político”.

Aquí la transcripción completa del comunicado, tomada de la página en Facebook del MAS:

“LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO, INSTRUMENTO POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS

Habiendo tomado conocimiento de los últimos ataques de algunos Ministros de Estado contra nuestro Hermano ex Presidente de Bolivia, Presidente del MAS-IPSP y Comandante del Proceso de Cambio, Evo Morales y legisladores que denuncian la corrupción y protección al narcotráfico, informamos lo siguiente:

1.- Reiteramos al pueblo boliviano que como MAS-IPSP seguiremos combatiendo la corrupción y el divisionismo para proteger al Gobierno conducido por nuestros hermanos Lucho Arce y David Choquehuanca.

2.- Lamentamos que la tarea de advertencia y fiscalización de nuestro hermano ex Presidente Evo Morales y legisladores que hicieron denuncias, sea respondida con ataques políticos que buscan confundir a la población.

3.- Aclaramos que el Señor Ministro de Justicia, Iván Manolo Lima no es militante del MAS-IPSP y sus ataques contra el Hermano ex Presidente Evo Morales no representan a nuestro instrumento político.

4.- Seguramente el Gobierno Nacional informará si estas agresiones de estas autoridades del Órgano Ejecutivo contra la presidencia del MAS-IPSP representan y expresan su posición oficial.

5.- Lamentamos que el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, hable de un “cáncer” del hermano Evo Morales. El único cáncer que se debería estar combatiendo en algunos Ministerios es el seguimiento a dirigentes, la protección al narcotráfico y la corrupción. Cuando dice que los ex Ministros de Evo Morales son un cáncer, le recordamos que los hermanos Presidente y Vicepresidente son destacados ex Ministros: ¿A quiénes se refiere?

6.- Le hacemos notar al Ministro de Gobierno que el narcotráfico, considerado desde el punto de vista de un crimen que afecta al Estado y a la población, utiliza dos estrategias para debilitar a un Estado: la primera consiste en “Enfermarlo de cáncer” y la segunda, en “Confrontarlo a través de las armas”. Estas estrategias se aplican, de manera sucesiva y complementaria, con el objetivo de someter a ese Estado al crimen organizado. La primera estrategia consiste en “Introducir la célula del cáncer en el organismo del Estado” a través de la corrupción. Los mafiosos sobornan y ofrecen dádivas a las áreas de Seguridad y Justicia del Estado. Una vez que las autoridades, los fiscales, los jueces y demás mecanismos de prevención y sanción de los mafiosos, ha sido cooptado por los delincuentes, èstos se someterán a sus caprichos y tendrán que proteger sus negocios mafiosos. Cualquier intento de resistencia a las imposiciones de los criminales será sancionado con la “Ley del narcotráfico”: el asesinato de los desobedientes (“plata o plomo”). En ese momento el Estado estará enfermo con cáncer, con la amenaza de expandirse o generar metástasis, porque cada vez crecerá el número de sus esclavos públicos. Por su parte, el pueblo será presa del terror porque la criminalidad se incrementará y el Estado enfermo o canceroso estará tan débil que no podrá defenderlo de los delincuentes. A su vez, intereses transnacionales e imperiales aprovecharán la debilidad del Estado y el temor del pueblo para saquear sus recursos naturales.

7.- El MAS-IPSP continuará denunciando la corrupción y la protección al narcotráfico para defender a nuestra amada Bolivia, a nuestro pueblo, a nuestro Gobierno, a nuestro proceso de cambio.

Es dado en la ciudad de La Paz – Bolivia, a los 10 días del mes de septiembre del año 2022”