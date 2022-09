El senador Morón asegura que Evo no deja trabajar a Arce y que el Gobierno parece un «kinder»

El senador Erik Morón aseguró que el Gobierno busca culpar de todos su males al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y así distraer la atención pública de los graves problemas de gobernabilidad y de las peleas internas por la candidatura hacia el 2025 al interior del MAS.

Fuente: Prensa Creemos

“De todo lo que pasa en este país quieren culpar a Luis Fernando Camacho, ¿ustedes han visto que culpan a alguien más; ustedes conocen a algún otro opositor en el país; escuchan algo que no pase en el país que no sea Luis Fernando Camacho? Luis Fernando Camacho está gobernando, está trabajando. Sabes que su gestión es hasta el 2025, no está pensando en una candidatura el 2025, como lo está haciendo el MAS”, resaltó Morón.

En ese sentido, el senador por Santa Cruz señaló que las peleas internas en el MAS afectan a todos los bolivianos porque no se habla del tema del censo, la reforma judicial, pacto fiscal entre otros temas de intereses de la ciudadanía.

Por otro lado, el senador aseguró que el principal opositor a la gestión de Luis Arce es el ex mandatario Evo Morales y “es ahí donde ellos deben trabajar”.