En Culpina, la Policía exige a un periodista revelar la fuente de una información

El mayor Alfredo Miranda, fiscal policial de Chuquisaca, expidió un requerimiento escrito a través del cual exige al periodista Santos Mamani del medio digital “Culpina digital” a revelar la fuente de una información relacionada a la muerte de una persona dentro de una celda del comando provincial.

El hecho se registró en el municipio de Culpina, en Chuquisaca, el pasado 5 de septiembre. “Después de la última publicación los policías me anunciaron como dos veces que llegaría un requerimiento desde Sucre y efectivamente a los pocos días trajeron, primero una copia de dicho requerimiento y al otro día el original”, informó Mamani al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

El requerimiento fiscal policial está dirigido a Mamani para que remita “el reporte y fuente de acceso de la información que contienen las publicaciones digitales ‘Hombre pierde la vida en celda policial’ publicado en fecha 7 de agosto 2022 por gente Digital Culpina”, según se lee en el documento.

Mamani mencionó que no respondió al requerimiento, pero sí envió una carta para señalar que se acoge a la Ley de Imprenta en este caso. No obstante, el requerimiento no fue revocado.

No es la primera vez que este periodista sufre amedrentamiento de la Policía. Dio a conocer que en febrero pasado la Policía de Culpina trató de intimidarlo al cuestionar su trabajo de informar sobre temas policiales.

