En medio del desastre ambiental por incendios forestales en Bolivia, Gobierno anuncia construcción de la Planta de Biodiosel-1

La construcción de la Planta de Biodiesel, anunciada por el presidente Arce, significará de acuerdo a expertos, la destrucción de bosques amazónicos, destrucción de ecosistemas y el desplazamiento de pueblos indígenas.

Fuente: Brújula Digital

En medio de la declaratoria de desastre de 11 municipios en el departamento de Santa Cruz como consecuencia de los incendios forestales, además de declaratorias de emergencia en otros municipios de Beni, Tarija y Chuquisaca, el presidente Luis Arce anunció la construcción de la Planta de Biodiesel, que significará de acuerdo a expertos, la destrucción de bosques amazónicos, destrucción de ecosistemas y el desplazamiento de pueblos indígenas.

Mientras la directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz,Yovenka Rosado, informaba que el Sistema de Alerta Temprana por Incendios Forestales (Satif) detectó 26 incendios activos en 16 municipios, de los cuales 11 de ellos se declararon en desastre por incendios forestales, el presidente Luis Arce anunciaba la construcción de la Planta de Biodiesel-1 en Europa, Asia, Brasil con el propósito de reducir la importación de combustibles y la subvención al diésel.

Los municipios declarados en desastre son San Rafael, San Matías, Gutiérrez, San Antonio del Lomerío, Charagua, San Ignacio de Velasco, Carmen Rivero Torrez, Puerto Suárez, Roboré, Urubichá, y El Torno. “De todos estos, aquellos de mayor magnitud se encuentran en Roboré, Concepción y El Torno, afirmó Rosado.

“Los incendios fueron provocados”

El presidente del Comité Cívico de Roboré, Rubén Darío en entrevista con Brújula Digital, denunció que los incendios en la Chiquitanía fueron provocados por los colonos, denominados “interculturales”, al anuncio del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que ingresaría a la verificación de la Función Económica y Social (FES). “Ahí empezaron los fuegos de calor y coincide con estas supuestas comunidades fantasmas” afirmó.

“Esto se ha vuelto cíclico el tema de provocar los fuegos, tiene fuerte complicidad del Gobierno central a través del INRA que entrega tierras donde no corresponde y sin consultar al dueño de casa que el Gobierno Municipal, en segundo lugar la ABT (Autoridad de Tierras y Bosques) otorga manejos de áreas forestales a comunidades inexistentes que venden a terceras empresas y una vez que tienen pelada la propiedad la venden a un tercero, gente extranjera que utiliza a palos blancos bolivianos”, aseveró.

Explicó que según el Plan de Uso de Suelos (PLUS), los bosques de Tucabaca son de uso forestal permanente y no se puede quemar de ninguna forma, no se puede quemar de ninguna forma por la fragilidad de sus ecosistemas.

“Pero, la ABT con sus famosos Planes de Ordenamiento Predial (POP), logra cambiar su vocación a través de la micro-caracterización violando la propia ley, que están dentro del área protegida y del área de influencia, tenemos más de 100 resoluciones dentro del área de influencias y otras alrededor del área urbana del municipios”, señaló.

Planta de Biodiesel-1

La Planta de Biodiesel-1, de acuerdo a información oficial, será construida con equipos de tecnología avanzada que se fabricarán en Europa, Asia, Brasil y otros países en la perspectiva de reducir la importación y la subvención de diésel.

La entrega del Orden de Proceder, entre representantes de YPFB Refinación y la compañía Desmet Ballestra, viabilizará la implementación del complejo. El evento fue resaltado con la participación del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora.

“Empezamos el festejo, que tenemos como Gobierno Nacional para nuestro departamento de Santa Cruz, lanzando la orden de proceder para la fabricación de los equipos para la Planta de Biodiesel-1 en esta infraestructura de YPFB Refinación. Hoy arrancamos poco a poco y, gradualmente, a dejar de depender de la importación y tener cada vez una producción más soberana”, afirmó el Jefe de Estado.

