En una elección histórica, Chile rechazó la nueva Constitución

Conmás del 88% de las mesas escrutadas, se impone el Rechazo con un aplastante 62%. La opción de aceptar la nueva carta magna, respaldada por le presidente Gabriel Boric, fue apoyada por solo el 37,8 % de los electores.

Con este contundente rechazo, seguirá vigente la actual Ley Fundamental, aunque el presidente chileno, ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80 % de los chilenos pidió un cambio constitucional. Sin embargo, crece la incertidumbre porque aún no hay acuerdo político sobre cómo se desarrollará este nuevo proceso.

Está previsto que el mandatario chileno ofrezca un mensaje en cadena nacional una vez se confirme el resultado, sea cual sea la opción ganadora.

Por lo rponto, se conoció que ya convocó a los líderes de todos los partidos políticos a una reunión este lunes en el palacio de La Moneda (sede de Gobierno) para analizar los resultados del plebiscito constitucional celebrado el domingo, informó la prensa local.

Según los medios, que citan a diversos políticos, la cita es a las 16.00 hora local (20.00 GMT) en la sede del Ejecutivo.

Chile’s President Gabriel Boric casts his ballot during a referendum on a new Chilean constitution, in Punta Arenas, Chile, September 4, 2022. REUTERS/Joel Estay NO RESALES NO ARCHIVE