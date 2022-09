Esperan la orden firmada para trasladar a Misael Nallar a la cárcel de Palmasola

En el penal de máxima seguridad de Chonchocoro esperan la notificación de orden de traslado en físico y firmado por el juez del municipio de La Guardia, Rodrigo Vedia, para proceder con el traslado de Misael Nallar hasta el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

La defensa de Misael Nallar, Carlos Antelo, señaló que otro de los abogados de su defendido tenía un vuelo de Santa Cruz a La Paz para las 14:00, con toda la documentación firmada para proceder con el traslado. “Es de cumplimiento inmediato. Esto, como máximo, se tiene que dar hasta el final de la tarde para hacer efectivo la orden de traslado”, dijo Antelo.

El abogado añadió que, una vez llegue el documento, Régimen Penitenciario deberá coordinar con los custodios y la compra de los pasajes en avión para que el traslado se ejecute este mismo miércoles (28 de septiembre), “porque la vida de mi cliente está corriendo peligro acá”.

Sobre la apelación que presentó el Ministerio Público, Antelo explicó que no impedirá el traslado de su cliente indicando deberían tener una resolución para evitar traslado. “Esperemos que no se dé, estaremos esperando porque no hemos sido notificados”, acotó.

Misael Nallar está acusado por la muerte de tres uniformados en Porongo, dos efectivos policiales y un Gacip, en un hecho registrado la tarde del 21 de junio cerca de una localidad en Porongo.