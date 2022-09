Evo habla de un presupuesto de Bs 20 millones para ejecutar plan negro en su contra

La exautoridad y líder del Movimiento al Socialismo mostró gráficas en la que denunció la forma en cómo se estaba operando en su contra y mencionó a su exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y a Juan José Zúñiga, Jefe del Estado Mayor del Ejército, como parte del grupo de personas que estarían detrás de la ejecución de este supuesto plan.

Incluso, Morales aseguró que existen “20 millones de bolivianos de presupuesto” para mover este plan dentro del que está aplicar acciones de desprestigio vinculándolo a distintos ilícitos.

“El jueves 8 de septiembre, (Juan José) Zúñiga ha instruido a su compañía de inteligencia del Ejército una revisión a sus computadoras, celulares, USB, para ver quién le había dado este documento (plan negro) a Evo Morales. Hay militares tan patriotas que me hacen llegar y me dicen Evo te están haciendo esto”, dijo Morales este domingo en radio Kawsachun Coca.

Añadió que se sentía preocupado tras escuchar a ministros de Luis Arce negar sus acusaciones y citó al ministro de Defensa, Edmundo Novillo que, según señaló, “dice no hay plan negro, eso es faltar respeto a la verdad”.

También habló del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que señaló no haber buscado una reunión con el expresidente, algo que Morales asegura sí sucedió.

“No, yo no he pedido ninguna reunión, mi última reunión ha sido en enero, cuando hemos demostrado en redes, que en abril, ha enviado mensajes. (Incluso) la ministra de la Presidencia me ha repetido dos o tres veces: Del Castillo Quiere reunirse contigo, mayo, junio, no me acuerdo exactamente”, señaló en días previos el titular del Ministerio de Gobierno.

Ayer, sábado, el actual ministro de Gobierno se refirió públicamente a Morales y señaló que “lamentablemente nuestro expresidente tiene un cáncer y si no se lo trata va a ser terminal y ese cáncer es su exgabinete”.

Según Del Castillo, el exgabinete de Evo, no quería servir al país y cercó a Morales: “empezaron a carcomerle el cerebro”, apuntó.