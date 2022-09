Exfiscal Soza, acusado de extorsión, dice que descubrió que el caso Terrorismo era un montaje

En 2013, exfiscal asignado al caso Terrorismo, fue denunciado por haber exigido y recibido más de 4 millones de dólares de familiares de los acusados en el juicio para disminuirles las penas

Exfiscal Marcelo Soza en Brasil.

Fuente: ANF

El exfiscal Marcelo Soza aseguró esta mañana que el caso Terrorismo, donde el Gobierno supuestamente desbarató una célula separatista matando extranjeros en el Hotel Las Américas en 2009, fue un montaje; además, denunció que, en su intento de alejarse del caso, fue acusado de extorción y por eso tuvo que salir del país y buscar refugio en Brasil.

“Cuando yo me hago cargo del proceso, llego a Santa Cruz después del operativo. En ningún momento yo ordeno el operativo, yo ni hubiese permitido de que esas muertes sucedan. Cuando llego a Santa Cruz comienzo a cuestionar todo esto, digo no, todo esto es irregular; no había orden de allanamiento, por qué no me comunicaron si yo era el fiscal. Entonces, yo me entero de todas las cosas cuando estoy en Santa Cruz. Continuando con todas las investigaciones, comienzo a detectar que obviamente hubo un montaje en cuanto al escenario del crimen. Entonces, ahí comienza la alerta y yo renuncio, en una primera oportunidad, donde el fiscal (General Mario) Uribe en ese momento rechaza mi renuncia, pero yo no quería saber y meterme en estas cuestiones porque venía siendo atacado, no solamente por la oposición sino presionado por el Gobierno. El Gobierno quería verme involucrado en esta cuestión. Renuncio, rechazan mi renuncia, ahí empiezan a planificar todo porque no iban a dejarme salir de la forma que yo quería: renunciar y salir del proceso”, dijo la exautoridad del Ministerio Público en entrevista con el programa AM.

Entre las irregularidades que el exfiscal encontró y que lo llevaron a concluir que el caso era un montaje están: comparación fotografías que se habían tomado del escenario del crimen y las fotografías tomadas posteriores al examen balístico; había un arma que fue colocada; video donde un efectivo policial llega con una mochila donde podrían haber estado los elementos montados; la negativa para identificar quiénes fueron los efectivos que participaron del operativo para la toma de declaraciones.

Entre otras irregularidades, se encontraron que las cámaras de seguridad del hotel Las Américas dejaron de funcionar y también se suspendió el servicio de Internet al momento del operativo.

En 2013, exfiscal asignado al caso Terrorismo, fue denunciado por haber exigido y recibido más de 4 millones de dólares de familiares de los acusados en el juicio para disminuirles las penas.

Según Soza, la denuncia por extorsión en su contra se instaló primero en La Paz, donde logró comprobar su inocencia; sin embargo, vuelven a reabrir el mismo caso, pero en Santa Cruz, donde no pudo defenderse y fue sentenciado en ausencia porque tuvo que escapar del país.

Este caso salió nuevamente a formar parte de la agenda mediática luego de que se filtrara un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde responsabiliza al Estado y a las autoridades de ese entonces por la muerte de los ciudadanos extranjeros en el operativo policial de 2009.