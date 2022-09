Gobernación tarijeña y exSedeca no logran entenderse con sentencia del TCP

Cada una de las partes involucradas interpreta el documento a su favor. El sector obrero recibe el respaldo de la COD y aguardarán hasta el miércoles para ser convocados por el gobernador Oscar Montes

Trabajadores del exSedeca y la Gobernación no hallan consenso

El lío entre la Gobernación y los trabajadores del exServicio Departamental de Caminos (exSedeca), nuevamente sale a flote con la Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pues cada una de las partes interpreta el documento a su manera, sin que haya miras de llegar a una solución.

Mientras el sector obrero pide volver a sus fuentes de trabajo en lo que era el exSedeca, cumplir sus mismas funciones y el mismo goce de haber. Desde la Gobernación cierran filas, aseguran haber cumplido con ofrecer las garantías para la reincorporación de los trabajadores en lo que ahora es la Dirección Administrativa Vial (DAV), pero que fueron rechazados.

Cabe recordar que el conflicto entre la Gobernación y los trabajadores del exSedeca, inició el 10 de febrero cuando el gobernador, Oscar Montes, decide cerrar el exSedeca por presuntos hechos irregulares y procede a crear la DAV.

Como se esperaba, la parte obrera afectada acudió a instancias del Ministerio de Trabajo que se pronunció en marzo, y posteriormente a la Justicia la cual en fecha 4 de mayo emite la Resolución 49/2022 en la que conmina a la Gobernación realizar la reincorporación laboral de los trabajadores, el pago de sueldos y salarios devengados.

En cumplimiento a la Resolución 49/2020 la Gobernación ofreció a los trabajadores reincorporarlos en la DAV, pero como el resto de funcionarios públicos, y no así amparados con la Ley General del Trabajo. Solo unos cuantos obreros aceptaron, el resto decidió apelar al TCP en Sucre.

¿Qué dice la sentencia?

El TCP, en su Sala Segunda, resuelve, Confirmar la Resolución 49/2022 de 4 de mayo, y en consecuencia: primero, Conceder en parte la tutela solicitada por vulneración de los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; segundo, Denegar en cuanto a los demás derechos invocados; y tercero, Disponer el cumplimiento íntegro de la conminatoria dictada por el Jefe Departamental de Trabajo de Tarija.

Tras tomar conocimiento de la sentencia del TCP, el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Jorge Bacotich, menciona que el documento en una de sus partes también señala: “En relación a la supuesta vulneración de los derechos al empleo, salud y seguridad social, la parte impetrante de tutela no supo demostrar a través de sus argumentos y la documental acompañada de que forma la autoridad demandada ocasionó vulneraciones alegadas”.

Asimismo, Bacotich interpreta que el hecho de concederse la tutela en parte, refleja que el Gobierno Departamental ya ha dado cumplimiento estricto a la sentencia. Refirió que a partir del 4 de mayo de la presente gestión procedieron a comunicar a través de medios de comunicación, redes sociales y cartas notariadas, a los funcionarios del exSedeca a incorporarse a la Gobernación.

“Todo funcionario público del exSedeca que tenía derecho laboral, que se ha presentado en el Gobierno Departamental ha sido reincorporado, aquellos que no lo hicieron, no han sido reincorporados porque ellos voluntariamente han incumplido la sentencia, que si bien obligaba al Gobierno Departamental a incorporarlos en la entidad, también los obligaba a ellos a cumplir la ley y trabajar. En Bolivia se paga por día trabajado y no así por la inasistencia injustificada a las fuentes de trabajo”, dijo.

A su turno, el ejecutivo del Sindicato de trabajadores del exSedeca, Franz Ayarde, explicó que de 202 trabajadores que han iniciado el amparo ante el TCP, solamente cinco han sido reincorporados y que aún restan 197 que deben ser restituidos a sus fuentes laborales.

Consultado de cómo interpretan la parte resolutiva de la Sentencia que señala: Denegar en cuanto a los demás derechos invocados. Ayarde argumentó eso se refiere al pago de las costas y costos procesales, además del artículo 39 sobre el pago de daños y perjuicios.

“Eso es lo que deniega, a eso se refiere el segundo punto. ‘En parte’ se refieren a que están separando lo relacionado a las costas procesales y el pago de daños y perjuicios. Pero si pueden notar, la Sentencia manda al cumplimiento de la conminatoria y todos sus extremos, o sea, en su integridad”, apuntó.

Ayarde mencionó que la Gobernación tiene tres días para cumplir con la Sentencia, por ello van a aguardar hasta el miércoles, para ser convocados por el gobernador Montes.

Cumplimiento

El dirigente de los trabajadores del exSedeca señala que la Sentencia establece 3 días para que la Gobernación cumpla lo dispuesto

COD expresa su respaldo a trabajadores

Respecto a esta situación, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Carlos León, señaló que como ente matriz, están prestando el apoyo respectivo a los trabajadores del exSedeca.

Sin embargo, explicó que si bien ya se dictó sentencia de la apelación realizada, esto aún no da tranquilidad a los trabajadores, ya que lo que se ha dispuesto no tiene la suficiente claridad y deja sujeto a interpretaciones.

“Estamos viendo que la Gobernación dentro de su interpretación que está haciendo con sus asesores legales a la cabeza de Bacotich, hacen su interpretación que el Sedeca está extinguido y que su Decreto que crea el DAV sigue vigente, y que los trabajadores serían restituidos ahí, y eso no lo establece con claridad la Sentencia”, expuso.

León refirió que la preocupación también pasa, por el hecho que no existe una entidad que haga cumplir las sentencias, puesto que eso lo han evidenciado con la sentencia con los trabajadores de IABSA y que a la fecha no se ejecuta.

“Este martes tenemos una reunión con el Sindicato del Sedeca. Ahora estamos viendo que las acciones a asumir son más de orden legal que de lucha en las calles, pero con seguridad ya iremos analizando que medidas asumir si no hay cumplimiento de la Gobernación”, declaró.

En complemento, tanto el dirigente de los trabajadores del exSedeca, Franz Ayarde, y el Ejecutivo de la COD han coincidido en afirmar que esta situación acarreará consigo un daño económico a la Gobernación, por malas decisiones administrativas asumidas.