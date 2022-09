Gobierno salva de responsabilidad a Nina y Montaño por la coima en ABC

Fuente: El Deber

“En una investigación penal no podemos hacer afirmaciones si carecemos de prueba. No tenemos evidencia ni en las declaraciones del ciudadano que vendió las facturas, ni en las declaraciones que han brindado hasta el momento todos participes. No ha habido inguna determinación o acusación en relación al presidente de la ABC (Henry Nina) o al ministro (Édgar Montaño). No hay una investigación en curso contra ellos, sí contra los responsables del proceso de contratación y contra la empresa”, dijo Lima en conferencia de prensa.