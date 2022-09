Miriam Apaza ratificó su denuncia de que su hermano Cesar Apaza, presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), fue golpeado y torturado por la Policía durante su aprehensión y considera que no hay justicia en el país. Juristas consideran que los policías vulneraron derechos y el debido proceso en esa detención.

“Justicia no puedo pedir porque no la hay. Lo que han hecho con mi hermano no tiene perdón de Dios. Yo creo que esto ha sido una orden de alguien más”, señaló Apaza en entrevista en el programa Que no me pierda de la Red Uno.

Relató que su hermano fue interceptado por los policías al promediar las 02.00 de la mañana, cuando estaba ingresando a Adepcoca.