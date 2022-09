Hombre golpeó a su esposa y la encerró durante una semana en una casa de El Alto

La mujer víctima de violencia fue rescatada de la casa donde estaba encerrada y trasladada al Hospital de Clínicas. Según sus familiares ella no puede hablar, ya que su salud está totalmente deteriorada.

Familiares de la víctima denunciaron este lunes, que la mujer fue golpeada por su pareja hace cinco meses y desde entonces se encuentra con la salud deteriorada, el sujeto durante una semana le habría encerrado en su habitación, y le quitó su celular manteniéndola incomunicada.

La mujer espera ser atendida, en la sala de emergencias del Hospital de Clínicas, el hecho se habría suscitado en un domicilio ubicado en la zona Senkata de la ciudad de El Alto, ella permaneció encerrada por una semana, por lo que no tuvo contacto con sus familiares.

Tras días de estar desaparecida el hermano de la víctima decidió acudir al inmueble, donde pudo apreciar que su familiar se encontraba encerrada y con la salud severamente deteriorada.

“En un estado muy mal le habían encontrado, mi hermana desde hace días no puede desaguar, esta con dolor, no sé dónde podemos acudir, el hombre no se echa de menos, no me lo hace curar”, manifestó la hermana de la víctima.

La mujer víctima de violencia no puede hablar, habría sido golpeada por su pareja hace cinco meses, desde entonces se encuentra mal de salud, y no recibió atención médica.

“Ella no puede hablar, le había pegado más antes el hombre, no se acuerda cuando había despertado estaba temblando en el suelo, y se levantó, pero estaba toda lastimada y le dolía la parte de su vagina desde esa vez está mal, ya es casi cinco meses, no la llevó al hospital”, aseveró la hermana de la víctima.

Estuvo totalmente incomunicada, la hallaron enferma, postrada en la cama y sin poder hablar.

“No tenía ni celular, no podíamos comunicarnos le había quitado hasta su celular, ahora mi hermano la encontró en este estado, yo acabo de llegar y no sé a dónde acudir”, agregó la hermana de la víctima.

Familiares de la mujer hasta este momento no pusieron la denuncia puesto que la rescataron esta tarde y la trasladaron al hospital de forma inmediata, para lograr su pronta recuperación.

Piden ayuda y orientación sobre el caso, así mismo, para determinar su situación médica ya que son varios meses de que ella se encuentra mal de salud, tras los golpes generados por su pareja, quien durante esta semana la mantuvo en un encierro, y sin comunicación.