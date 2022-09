Horóscopo con Josie Diez Canseco para el jueves 22 de septiembre de 2022

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Evitarás los extremos y cederás ante el diálogo, te darás cuenta de que estabas equivocado en tus críticas y pedirás disculpas. Serás reconocido por tu labor, pero a la vez te confiarán nuevas responsabilidades, pon ciertos límites porque te estresarías con tantas cosas a la vez. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 7.

Fuente: whatthegirl.com

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Una persona que fue muy importante para ti volverá y aunque te emocione te controlarás. Situaciones inesperadas retrasarán tus labores, paciencia, con calma nada podrá escaparse de tus manos. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 17.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Esa persona que te gusta estará todo el tiempo en tu mente, a su lado encontrarás la estabilidad emocional que tanto anhelas. Te sentirás satisfecho por tu labor, pero la crítica de una persona podría afectarte, de diplomático e ignora sus comentarios. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 20.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Hoy tomarás una decisión, optarás por darle una nueva oportunidad a esa persona que sigue siendo importante para ti. No dejes que se aprovechen de ti y reclama lo justo en el ámbito laboral, haz valer tus derechos en lo que respecta al retraso de ese dinero que estás esperando. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 5.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): No dejes que la soledad te haga idealizar a alguien que no conoces bien, el amor llegará cuando menos lo esperes. Que no te gane el cansancio, será mejor que culmines con lo que tienes pendiente, recuerda que el tiempo que tienes es poco, después podrás descansar. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 14.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Dejarás para después algunos asuntos pendientes para estar más tiempo al lado de quien amas y reafirmarás lo bien que te hace su amor. Te presentarán a una persona que ostenta muy buenas vibras, pero que no resulta sincera, ten cuidado y estate atento a todos los detalles de tu trabajo. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 11.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Conversarás con la persona con quien sales y te darás cuenta de que solo puede haber una buena amistad entre ambos, el verdadero amor llegará pronto. Las palabras y apoyo de un compañero te llenarán de energía, culminaras a tiempo con una labor que pensabas imposible de realizar. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 12.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Hoy un amigo te presentará a alguien especial, no te niegues la posibilidad de conocer gente nueva. Te sientes agotado y lleno de responsabilidades, no juegues con tu salud y date un merecido descanso. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 13.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Desde temprano acordarás una cita con la persona que amas, ten todos tus asuntos en orden y evitaras una cancelación a último momento. Esa idea de inversión que tienes en mente no funcionara en corto plazo, tienes que tener paciencia, cambia de estrategia y los resultados, aunque demoren, serán muy buenos. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 1.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Deseas volver a tener el amor de esa persona y hoy el destino los pondrá cerca, no dudes y da el primer paso, serás correspondido. Analiza bien las inversiones que hagas, moverás mucho dinero y podrías perjudicarte si actúas a la ligera. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 15.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): No confundas amor con atracción, te darás cuenta de que su inmadurez no va contigo y optaras por esperar mejores oportunidades en el amor. Un compañero de trabajo te pedirá disculpas por su actitud, hoy se restablecerá el orden y la armonía en tu entorno laboral. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 8.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Te sentirás bien con las palabras del ser amado, confiarás más en ti mismo y en su amor. Esa propuesta laboral promete ser exitosa, no dudes y arriésgate, te irá muy bien no solo en lo profesional sino también en lo económico. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 16.