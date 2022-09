Horóscopo con Josie Diez Canseco para el martes 20 de septiembre de 2022

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): No actúes de manera impulsiva, esa persona que conociste y llamo tu atención seguirá frecuentándote. Tu buena visión comercial te hará buscar oportunidades para independizarte y generar ingresos extras, te irá muy bien. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 7.

Fuente: whatthegirl.com

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Actúa con madurez y da el primer paso para poder conversar con esa persona que es tan importante para ti, no te arrepentirás. Llegará alguien que aportara ideas creativas a tus proyectos laborales, escúchalas. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 20.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Contrólate con una actitud calmada, las discusiones con el ser amado no pasarán de un malestar pasajero. Cambios drásticos en tu entorno laboral retrasarán algunos de tus proyectos, tómalo con calma y trata de estar atento. Número de suerte, 2.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Tienes que luchar por defender tus sentimientos y confiar más en tu habilidad para la conquista. Dale una buena administración a tus ingresos, así no tendrás de que preocuparte en el futuro, laboralmente todo saldrá mejor de lo planeado. Número de suerte, 11.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Tus palabras fueron muy hirientes y te esforzarás por conseguir el perdón de quien te gusta, no será tan difícil, da el primer paso y te sentirás mejor. Un día laboral, armonioso, en el que tendrás la oportunidad de entablar nuevas amistades que más adelante podrían serte de gran utilidad para tu profesión. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 15.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): No será un buen día para tu relación sentimental, acompáñalo en silencio y muestra tu comprensión, esta actitud ayudará mucho. La persona que menos pensabas te ofrecerá su ayuda en tu centro de trabajo, no la rechaces, la necesitarás. Número de suerte, 10.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): No tengas miedo a equivocarte, serás correspondido por esa persona especial y te demostrará cuanto te quiere y considera. Pensar en algo nuevo que pueda generarte mejoras, traerá a tu vida una nueva posibilidad de trabajo, tienes que decidirte, de lo contrario estarías dando vueltas en lo mismo. Número de suerte, 16.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Dejarás las actitudes infantiles y los celos sin fundamentos, esta vez recapacitarás para que tu relación mejore. Realizarás trabajos que te darán satisfacciones, o cerrarás un negocio que te dejará excelentes beneficios económicos, no dejes pasar las oportunidades que se te presentan. Número de suerte, 5.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Hoy reflexionarás con respecto a tu comportamiento y aceptarás que te has equivocado, una disculpa propiciará una apasionada reconciliación. No hagas planes con un dinero que aun no has recibido, espera a tenerlo en tus manos para destinarlo adecuadamente. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 6.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Reflexionarás y aprovecharás que hoy tu pareja se mostrará más flexible al diálogo, solucionarás desacuerdos. Te harán una propuesta muy interesante pero tendrías que dejar de lado algunos proyectos personales, no lo pienses mucho y acepta, te conviene. Número de suerte, 19.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Te has dado cuenta que tu relación está pasando de la pasión a la rutina, hoy harás cambios y buscarán nuevas experiencias que los estimule. Laboralmente, no te sientas obligado a realizar algo que sabes que no dará buenos resultados, plantea tus ideas con seguridad y lograras cambiar los resultados. Tu número de la fortuna para el día de hoy es el 8.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Hoy te rodearán de atenciones y de un ambiente armonioso que te hará sentir amado, volverás a sentir paz en tu corazón. Ya es tiempo de que las ideas y proyectos que tienes en mente se concreten, el éxito dependerá solo de tu esfuerzo. Número de suerte, 13.