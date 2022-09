El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, ofreció detalles de la propuesta de la UAGRM sobre un posible Censo en 2023, de la que dijo es política, cuya consigna es ‘O por la razón o por la fuerza’.

En realidad, se trata del principal propósito del documento que la universidad cruceña presentó a nombre del Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz.

Según citó Cusicanqui, la declaración política señala: “(…) Habrá que arrancar al Gobierno, por la razón de la racionalidad o por la fuerza de la movilización ciudadana, la decisión política de realizarlo”.

El documento fue remitido al Instituto Nacional de Estadística (INE), como estaba acordado en el acta de la mesa técnica del 15 de agosto, en Santa Cruz.

En su explicación sobre el texto de la UAGRM, la autoridad contó que el documento expone en solo dos páginas, de las 127 del documento, la propuesta de cronograma del Censo de 2023.

De las 127 páginas, los antecedentes y la historia de cómo se conformó el Comité están consignados en 28, los comentarios a la propuesta del INE en 18 y la propuesta de cronograma en “solamente dos páginas”.

El acta de la mesa técnica del 15 de agosto está inscrita en tres páginas, la presentación del INE en 34, las notas enviadas de la UAGRM en 25 y las notas recibidas de la UAGRM en 17.

Observó que la UAGRM volvió a presentar un documento sin sustento técnico.

Aseguró que el texto omite las actividades esenciales para la realización de un censo adecuado y que el cronograma presentado no está acompañado por una explicación técnica desglosada de las actividades presentadas gráficamente.

Además, Cusicanqui consideró que “no hay cambios de fondo en la propuesta presentada” ni razonamientos técnicos: No se establecen los medios para alcanzar la reducción efectiva en los tiempos previstos por cada actividad; no establece la logística que permita el desarrollo de la Actualización Cartográfica Estadística (ACE) y el empadronamiento; no especifica la cantidad de personas requeridas para cumplir las tareas en tiempos reducidos y tampoco se expone cuál debería ser la asignación de trabajo que permita concluir la ACE en diciembre de 2022

Consideró que la propuesta cae en un “tinte político” al entender que el Censo de Población y Vivienda tiene el fin de obtener datos de necesidades básicas y condición actualizada de la población para la planificación; información que determina el número de curules en la Cámara de Diputados de un departamento.

Además, considera que para la UAGRM el Censo “es un instrumento que determina los recursos de coparticipación tributaria”

Cusicanqui explicó que el Censo de Población y Vivienda tiene el principal objetivo de “proporcionar datos estadísticos actualizados sobre las características demográficas, sociales, económicas y condiciones habitacionales”.

Y recordó que dicha información será utilizada “para la generación de políticas públicas y la toma de decisiones de los diferentes niveles de gobierno”.