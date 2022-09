La economía de Pando creció en 7,1% en 2021 y las exportaciones del departamento suben en 41% a julio de 2022

Pando. – En 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento de Pando creció en 7,1% y logró superar el decrecimiento registrado en 2020, cuando cayó en 13,7% producto de las medidas desacertadas del anterior gobierno transitorio y los efectos de la pandemia del COVID-19, informó el Ministerio de Economía.

Fuente: abi.bo

Según datos de esa cartera, a julio de 2022, las exportaciones de este departamento alcanzaron a $us 41 millones, con un incremento del 41%, comparado con el mismo período de 2021. El sector agropecuario contribuyó a dinamizar las ventas con $us 25 millones y la industria de manufacturas con $us 16 millones.

La inflación acumulada a agosto de 2002 apenas llegó a 0,5% siendo así la tasa más baja de Bolivia, registrada hasta ese mes. Con las medidas aplicadas por el Gobierno nacional se contribuye a estabilizar los precios de la canasta familiar.

Sistema Financiero

Los depósitos del sistema financiero alcanzaron a $us 68 millones con un aumento del 11% al mes de agosto de 2022, la mayor parte corresponde a depósitos en cajas de ahorro con $us 48 millones, en Pando.

En cuanto a la cartera crediticia, también se observa un incremento del 2%, recursos que fueron destinados principalmente a sectores productivos en el marco de la reconstrucción de la economía.

La inversión pública en 2021 alcanzó a $us 53 millones, recursos que fueron invertidos en el sector social, infraestructura y productivo.

Actualmente, se encuentran varios proyectos en ejecución como la carretera Porvenir-San Miguel-Puerto Rico-El Sena, la exploración del pozo Gomero X1 (Pando, Beni y La Paz), la construcción de redes de gas en Cobija mediante sistema virtual, la implementación de sistemas de agua potable en diferentes municipios, la edificación y equipamiento del Hospital de Tercer Nivel en Cobija, entre otros.

A julio de 2022, las transferencias a la gobernación departamental, gobiernos municipales y la Universidad Amazónica de Pando llegaron a Bs 349 millones y en comparación con el mismo mes de 2021 se observa un aumento del 22% debido a las políticas de reconstrucción y reactivación económica.

Bonos Sociales

La entrega de bonos sociales forma parte del plan de redistribución de los ingresos, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable.

En 2021, la cantidad de estudiantes beneficiarios del Bono Juancito Pinto se incrementó en 3% con relación a 2020. Esta política de apoyo social benefició a 28.789 estudiantes del nivel primario y secundario de escuelas fiscales y de convenio en el departamento pandino.

A julio de 2022, el Bono Juana Azurduy benefició a 1.654 madres, niños y niñas de Pando. La cifra es mayor en 5% con relación a igual periodo de 2020, cuando se favoreció a 1.577 mujeres, niños y niñas.

De igual forma, a julio de 2022, la Renta Dignidad favoreció a 4.894 adultos mayores en Pando. El número es superior a las 4.745 personas beneficiadas durante los primeros siete meses de 2021, lo que significa un crecimiento del 3%.

