La Paz, cocalera detenida dice que no estuvo en quema de edificio

“Ella decidió declarar amplia e inextensamente. Refirió que el 8 de septiembre no se encontraba en La Paz, estaba en otro lugar. Esto fue sustentado con documentación original para establecer que no tuvo ningún tipo de participación en los hechos que se investigan”, aclaró la abogada Cossio en contacto con EL DEBER.

“Después de dar la conferencia, nos subimos a un taxi y fuimos por Miraflores. En el trayecto nos trancaron dos camionetas. Subimos por la Busch y salimos a la Avenida Tejada Sorzano. Bajamos las gradas y la compañera Gudelia se cayó y la encañonaron. Luego me caí y me dijeron quieta y sentí algo en la cabeza”, relató Mónica López, quien no fue aprehendida porque no existe investigación en su contra.