La UE no admite los «resultados falsificados» de los seudorreferendos rusos en Ucrania

Kiev pide un aumento «significativo» de la ayuda militar tras las votaciones para la anexión a Rusia de las regiones ocupadas en el este y el sur de Ucrania.

Dos operarios vuelcan una urna para comenzar el conteo en un colegio electoral de Donetsk.

Recuento de votos anoche en Donetsk.

Fuente: https://www.dw.com

La Unión Europea denunció el miércoles (28.09.2022) los «resultados falsificados» de los seudorreferéndums «ilegales» que Rusia culminó ayer en los territorios ocupados de Ucrania. «Esta es otra violación de la soberanía de Ucrania y de su integridad territorial, en medio de abusos sistemáticos de los derechos humanos», escribió en Twitter el máximo diplomático del bloque, Josep Borrell.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.

This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.

We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022