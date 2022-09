Luego de arremetida de Lima; Orias: sin diálogo y crítica no es posible reforma judicial

El ministro cuestionó el perfil independiente del abogado Ramiro Orias, miembro del grupo de Juristas independientes, luego que este hiciera críticas al proceso de «institucionalización» de 489 cargos de jueces.

Jurista Ramiro Orias y ministro de Justici9a, Iván Lima. Foto: ANF

Fuente: ANF

El ministro de Justicia, Iván Lima, arremetió contra el abogado Ramiro Orias luego que este hiciera una serie de observaciones a la “institucionalización” de 489 cargos de jueces; el jurista en respuesta le recomendó no perder el norte, porque sin diálogo franco y crítica pública no es posible una reforma judicial genuina.

“De independientes NADA Ramiro Orias fue electo como miembro del Comité Jurídico Interamericano a propuesta de la Cancillería de Jeanine Añez. Mediocre es hablar de algo que desconoces y escribir sobre jueces cuando nunca litigaste un solo caso”, escribió el titular del ministerio de Justicia.

El abogado y Oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso, respondió a Lima: Sr @ivanlimamagne no pierda el norte, podemos hablar sobre su experiencia en litigio, pero esto no es de interés público. El país demanda una reforma judicial genuina; esto sin diálogo franco y crítica pública no es posible, ni está a la altura de la gran tarea. Seguiré opinando”.

Orias este miércoles ha realizado una serie de cuestionamientos al anunciado proceso de “institucionalización» de los 489 profesionales que se encuentran en cargos transitorios en el Órgano Judicial.

En entrevista con ANF manifestó que a través de esa acción la “mediocridad” se convertirá en carrera judicial, y cuestionó que el Consejo de la Magistratura no impulse una convocatoria abierta, modalidad que está prevista en la Ley del Órgano Judicial.

“En el Órgano Judicial bajo este procedimiento en el fondo se está allanando el camino para que esta mediocridad hoy se convierta de carrera (judicial), aunque una vez que ingresen al sistema de la carrera judicial pues van a estar amparados por todas las garantías, para los operadores de justicia entre ellos la inamovilidad, por lo tanto, sanear el poder judicial va a ser más difícil”, sostuvo el abogado.

El 26 de agosto, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, informaron que la transitoriedad en el Órgano Judicial en Bolivia terminará con la institucionalización de 489 cargos de jueces. Adelantaron que en los próximos días se emitirá la “convocatoria interna”.

El jurista incluso dijo que con esta convocatoria no se cumplen los estándares internacionales para la designación de los operadores de justicia.

Además, cuestionó que el ministro Lima sin competencia esté involucrado en un proceso que le corresponde encaminar al Consejo de la Magistratura y al Órgano Judicial. Lamentó que por ejemplo desahucie la iniciativa ciudadana que impulsa el grupo de Juristas independientes.