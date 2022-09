Ministro Montaño a Héctor Arce: no creo que sea un error de taipeo; discúlpese

Vuelve el cruce de palabras entre el diputado Arce y el ministro de Obras Públicas.

Fuente: ANF

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en respuesta al diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce dijo que no cree que su correligionario haya cometido un error de “taipeo” en su denuncia ante la Fiscalía por el caso de «coima millonaria», le pidió que “no le cantinflee” y “no le floree”, sino que se disculpe.

“¿Un error de taipeo hermano diputado? Ese error de taipeo que usted dice que cometió ahora me ha generado peticiones de informe escrita, peticiones de informe oral y obviamente interpelación. Yo no creo definitivamente que sea un error de taipeo y por lo tanto le pido hermano diputado que rectifique sus declaraciones que no le de bailes al tema ‘no le cantinflee’, ‘no le floree ‘ yo lo único que estoy pidiendo es las disculpas del caso”, exigió la autoridad.

El diputado del MAS Héctor Arce aclaró este jueves que la denuncia penal que presentó tuvo un “error de taipeo” al mencionar a sus compañero de partido que está al frente del Ministerio de Obras Públicas en la presunta irregularidad en la Administradora Boliviana de Carreteras.

Montaño exigió que rectifique y que pida disculpas; explicó que si bien tiene derecho a fiscalizar las instituciones también la Constitución Política del Estado establece que las acusaciones deben ser con pruebas para resguardar la honorabilidad de cada ciudadano boliviano, “se ha olvidado de este tema hermano diputado”, cuestionó.

¿Cuáles han sido sus intereses para quererme involucrar en este tema? ¿Quién le ha dado esos datos? ¿Quién le ha realizado el taipeo tal cual usted lo dice?, preguntó el titular de Obras Públicas y militante del MAS al igual que Arce. «La paciencia tiene límite» sentenció.

Según el ministro con la acusación que hizo el diputado existen intenciones de dividir al Movimiento al Socialismo

“Con ese acto esta defendiendo al señor Camacho (gobernador de Santa Cruz) porque justamente coincide con los hechos de corrupción acaecidos en la gobernación de Santa Cruz”, remarcó.