Morón como “hombre de fe” responsabiliza por la postergación del Censo, al ministro de Planificación y al director del INE

El senador de Creemos Erik Morón se refirió al tema del Censo “como hombre de fe”, asegurando que las autoridades de gobierno y el ministro de Planificación son unos “hipócritas” ya que la postergación de la fecha del Censo no es responsabilidad del departamento de Santa Cruz, de la Universidad Gabriel René Moreno, del gobernador de Santa Cruz, ni de los alcaldes; es de total negligencia del gobierno que no ha podido organizar un Censo.

Fuente: Prensa Creemos

Asimismo, ratificó que el Cabildo de mañana es para que el pueblo cruceño pida democráticamente la realización del Censo el 2023, para que comience a beneficiar a todos los bolivianos con una mejor distribución de los recursos económicos.

“Como hombre de fe, Mateo 7 dice el juzgar a los demás, y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo, ¡hipócrita!, sacá primero la viga que está en tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No es responsabilidad del departamento de Santa Cruz, no es responsabilidad de la Universidad Gabriel René Moreno, no es responsabilidad del gobernador de Santa Cruz ni de ningún alcalde el hecho que no se haya podido llevar ningún censo; es competencia, negligencia y falta de eficiencia del gobierno nacional, del ministro de Planificación y del director nacional del INE”, sentenció Morón.

El legislador por Santa Cruz recordó que el Censo debió ser organizado por el gobierno para noviembre de 2022; sin embargo son unos “hipócritas”, que buscan responsabilizar por su ineficiencia y negligencia a otros actores, como al gobernador de Santa Cruz, que no tiene la competencia para llevar adelante la encuesta nacional.

“Como pueblo cruceño, como pueblo de fe vamos a seguir pidiendo democráticamente de que haya un Censo el 2023 porque como pueblo no tenemos por qué avergonzarnos, ni por qué amedrentarnos porque la Democracia nos lo permite; los que han incumplido con su trabajo, a los que se les ha pagado sueldos por no hacer nada ha sido la gente del INE”, agregó el senador de Creemos.

Consultado por la nueva posición del alcalde de Cochabamba, quien ayer señaló que el Censo debe realizarse el 2024, Morón aseguró que reclamar por el Censo a través de un cabildo el día de mañana busca beneficiar a “alteños, paceños, cochalas, chapacos; a gobernadores de cualquier color, a alcaldes de cualquier color porque se reclama por un censo para una mayor y mejor distribución de recursos, para mejor educación, para mejor salud, seguridad ciudadana”.