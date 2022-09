Nuevo rímel Uniquecil Multibenefit de Yanbal fusiona los beneficios más buscados por las mujeres

Sus ingredientes naturales y su fórmula waterless hacen de esta máscara de pestañas un producto de belleza responsable.

Al pensar en satisfacer las necesidades, cada vez más exigentes, de las mujeres de hoy, Yanbal presenta al mercado su nuevo Rímel Uniquecil Multibenefit que fusiona los beneficios más buscados en rímeles en un solo producto (máximo alargamiento, máximo volumen, máximo rizado, máxima definición y máxima resistencia al ser a prueba de agua) y que contribuye con el cuidado para la mujer y el planeta, al estar hecho de ingredientes naturales y no incluir agua en su composición.

El rímel es el producto que realza los ojos en el hábito de maquillarse de las mujeres debido a sus beneficios: dar volumen, rizar, alargar y definir las pestañas; sin embargo, no todas las máscaras de pestañas que existen en el mercado tienen el don de tener los beneficios juntos en un solo producto.

Al respecto, Nicole Camacho, directora Corporativa de Maquillaje comentó: “En Yanbal, los rímeles representan el 24% de la venta de nuestro portafolio. ​Aproximadamente el 90% del mercado en Latam es de rímeles waterproof o a prueba de agua y necesitábamos ampliar nuestra oferta dentro de esta categoría. Era indispensable construir un nuevo héroe «a prueba de agua» con beneficios diferentes a nuestro rímel Uniquecil XL que es nuestro best seller de la categoría. Con este nuevo héroe, queremos causar un efecto mega wow en las mujeres gracias a los beneficios máximos para pestañas con el alargamiento, volumen, rizado, definición y resistencia al agua”, agregó.

Para Yanbal no solo es importante los beneficios finales que sus productos ofrecen al consumidor, sino que comienza por elegir la composición de sus productos y las fórmulas más adecuadas para el cuidado del planeta y de sus consumidoras.

Son tres los ingredientes que se usaron en la producción del Rímel Uniquecil Multibenefit: 1) Agentes filmógenos, cuyo beneficio es alargar y dar volumen a las pestañas, permitiendo la flexibilidad y el rizado necesarios para mantenerlas levantadas por más tiempo. Además, de contribuir a la resistencia al agua y sudor. 2) Ceras naturales de abeja y carnaúba, cuyo beneficio es que la fórmula se deslice suavemente, dejando una envoltura uniforme sobre las pestañas, para una definición y volumen sin precedentes. 3) Pigmento negro profundo cuyo beneficio es proporcionar un poderoso color para una mirada intensa.

“Uniquecil Multibenefit no está formulado con parabenos, alcohol, aceites ni siliconas. Está dermatológicamente, oftalmológicamente y clínicamente testeado. Ha sido probado en ojos sensibles y en usuarias que usan lentes de contacto. No daña los ojos. El uso de ingredientes naturales y la fórmula waterless, es decir, no incluir agua en su composición, nos convierte en una empresa con productos de belleza responsable”, manifestó Camacho.