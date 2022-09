Pobladores intensifican el bloqueo en el norte ante la desatención del Gobierno y la Gobernación cruceña

Sin embargo, la Gobernación comunicó que el retraso del proyecto es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas porque no habría aprobado la priorización sectorial que permita el traspaso del trámite ante el Ministerio de Planificación, para que después la Asamblea apruebe el acceso al crédito comprometido por la CAF.

Este viernes, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, refutó el comunicado de la Gobernación cruceña y pidió al gobernador Luis Fernando Camacho garantizar el proyecto carretero que exigen los pobladores del norte integrado.

“La red departamental es tuición de la Gobernación de Santa Cruz, que tiene en caja más de Bs 454 millones para ejecutar. ¿Por qué este dinero no lo usan para atender las necesidades de mis hermanos cruceños? Quiero decirle a la Gobernación de Santa Cruz que la red departamental es competencia suya, lo dice la CPE y la Ley Marco de Autonomías, no pueden responsabilizarnos de una carretera que no está bajo nuestra tuición”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.