Policías tienen más de 10 observaciones a la Ley de Carrera: ‘nos da entender como si fuéramos enemigos del gobierno’

Mediante un pronunciamiento, policías de base explicaron más de una decena de observaciones que tienen respecto al proyecto Ley de la Carrera de la Policía Boliviana. Consideran que existe un manoseo político de la institución y que con esta normativa se los hace ver como si fuesen “enemigos” del Gobierno y sus superiores.

“Nuestra institución se encuentra atravesando una etapa crítica que día a día, se va acercando su fin; sentimos una gran impotencia”, señala el texto denominado Pronunciamiento de Policías de Honor, que fue remitido a este medio de comunicación.

El texto señala que la Policía “se ve manoseada políticamente por el actual gobierno” y que el Ministro del área “mira del balcón”, mientras que la entidad está sumergida en actos de corrupción por parte de altos mandos y se persigue a quienes denuncian estos hechos.

En criterio de estos policías, el proyecto de ley restringe muchos derechos y no contiene algún beneficio que realmente ayude a mejorar la imagen de la institución. “Nos da entender como si fuéramos los enemigos del gobierno central y nuestros superiores”, alertaron mediante el pronunciamiento.

Entre sus observaciones, indicaron que el proyecto no respeta el derecho a la educación, pero también es atentatorio a derecho al trabajo, atenta a la estabilidad y economía de la familia boliviana.

Observaron ambigüedad en definiciones que podrían determinar sanciones como el retiro obligatorio. Asimismo, rechazaron la incorporación de figuras como la permuta de destinos y el destino excepcional, porque creen que genera corrupción y beneficio para unos cuantos.

Pidieron que el proyecto se socialice de forma presencial en todas las unidades y que se revise “artículo por artículo”.

Exhortaron a que todos los policías participen de la revisión y “no solo unos cuantos o sus amigos del ministro de gobierno, amigos del comandante general, amigos de los sub oficiales del estado mayor que no hacen nada por su policía”.

Plantearon que para dar una cara diferente a la Policía se debe potenciar a la institución con equipos, la modificación de servicios de patrullajes de acuerdo a la actualidad, políticas de seguridad ciudadana efectivas, el uso de la tecnología, la fiscalización externa a los destinos y ocupación de altos cargos, además de la designación por méritos.

Asimismo, invitaron al Presidente del Estado y al Ministro de Gobierno a que se haga una auditoria a los cambios de destino, se revisen los archivos personales de oficiales y suboficiales y sargentos que se encuentran en “pegas” y “buenos destinos”, y se demuestre públicamente si existe transparencia en la institución.

EL TEXTO ENTERO

PRONUNCIONAMIENTO DE POLICIAS DE HONOR

Nuestra institución se encuentra atravesando una etapa crítica que día a día, se va acercando su fin; sentimos una gran impotencia como camaradas no podamos hacer mucho, para hacer valer nuestros derechos y defender a nuestra Institución del verde olivo de ambiciones mezquinas personales y de grupos que buscan el poder, para lograr sus objetivos a costa de su propia institución, que desde un principio solo buscaron la completa desintegración de nuestra institución policial; cada día que pasa nuestra Institución se ve manoseada políticamente por el actual gobierno, tenemos un ministro de gobierno, que no hace nada, mira del balcón, la gente que nos gobierna no hace nada por esta institución y tiene la oportunidad de hacerlo, pero no les importa sabiendo que sus propias familias componen esta gloriosa institución policial, se ve sumergida en actos de corrupción por altos mandos policiales, quienes ocultan la verdad por conveniencia, y a los que denuncian actos de corrupción son perseguidos y procesados, eso permite este gobierno, el ministro de gobierno, si realmente queremos cambiar esta institución, debemos hacerlo con los verdaderos policías de honor, que están patrullando en las calles junto a su pueblo, no así con policías que toda su vida han estado en buenos destinos, o en escritorios, no conocen el patrullaje policial junto a su vecinos, la señora que vende el pan, la caserita del mercado, el lustrabotas, el gremialista, entre otros sectores, que llevar el pan del día con el sudor del frente a sus familias. Como policías de honor pedimos un cambio de verdad con la participación de los policías en su conjunto revisando artículo por artículo, y no solo unos cuantos o sus amigos del ministro de gobierno, amigos del comandante general, amigos de los sub oficiales del estado mayor que no hacen nada por su policía, quienes son los primeros en luchar por esta institución, no hay confianza en ellos.

Por eso le invitamos como policías de honor al presidente del Estado Plurinacional y al ministro de gobierno, una auditoria a los cambios de destino, se revise los files personales de oficiales y suboficiales y sargentos que se encuentran en pegas y buenos destinos, y se demuestre públicamente si hay transparencia, estas cosas debemos cambiar para una mejor imagen y oportunidades iguales para todos, como policías de honor pedimos:

Que se socialice esta ley en todas las unidades de manera presencial con los que realizaron este proyecto.

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY DE LA CARRERA DE LA POLICIA BOLIVIANA

ARTICULO 17. (RESPONSABILIDAD DE CAPACITACION).

La Capacitación interna y los programas de especialización, estarán a cargo de la Dirección Nacional de Instrucción y enseñanza, en el marco del Sistema Educativo Policía de la universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”

Si bien se da la responsabilidad a la UNIPOL, para que se encargue de a capacitación y especialización del talento humano; sin embargo, en la disposición final que el estado no erogara recurso económico alguno para este fin de poder capacitar y profesionalizar a los servidores públicos.

Aquí está claro que el estado no dispondrá de dinero para los policías.

CAPITULO II ARTICULO 4

Inc. P) Retiro Obligatorio “Donde indica por no cumplir el plan de Carrera, o requisitos para el ascenso al grado inmediato superior, puede ser separado”

Inc. Q) Rezagados “La o el servidor público policial, que por circunstancias académicas, disciplinarias o personales no continúe en su promoción de egreso”

En ambos incisos no se respeta el derecho a la educacion, un examen teórico no puede cualificar el conocimiento de una persona, bien claro menciona la ley 070 en su artículo 64 (Formación post gradual). La formación post gradual en sus diferentes grados académicos, tendrá como misión la cualificación de profesionales en diferentes áreas y el desarrollo de la ciencia y tecnología, a través de procesos de investigación y generación de conocimientos, vinculados con la realidad y la producción para coadyuvar al desarrollo integral de la sociedad y el Estado Plurinacional.

En la actualidad nunca se dispone de oportunidades para esta superación por parte del comando general, hasta para dar examen uno tiene que comprarse munición y solo durante los 5 años se acuerdan que el policía debe estar preparado, “CON DECIR QUEREMOS MEJORAR TALENTO HUMANO QUEREMOS ENGAÑAR A LA SOCIEDAD”.

ARTICULO 21.- (RETIRO DEFINITIVO OBLIGATORIO)

Es la disolución del vínculo de la relación laboral de la o el servidor público policial con la Policía Boliviana, previo el proceso disciplinario correspondiente, por las siguientes causales

Por incumplir el destino o traslado asignado

El presente inciso a) del presente proyecto de ley, es por demás atentatorio a derecho al trabajo, atenta a la estabilidad y economía de la familia boliviana los servidores policiales que por una u otra razón sean destinados a otro departamento implica varias situaciones entre ellas; daño a la economía personal y familiar, la desvinculación física del núcleo familiar.

La palabra incumplir implica una interpretación sencilla directa; incumplir un memorándum de destino a otro departamento, pese a que este sea por motivos familiares, motivos de salud u otros, el termino incumplir no hace esta distinción, los alcances que abarca dicho termino.

Por no presentarse o reprobar el examen de ascenso extraordinario de los rezagados;

La terminología no presentarse es ambigua de amplia interpretación, en el sentido que como servidores policiales nos presentamos a rendir exámenes de ascenso de manera escrita, de la misma manera es importante explicar que se entiende por examen de ascenso extraordinario.

Por haber reprobado dos veces consecutivas los exámenes de ascenso;

El hecho de poder reprobar dos veces un examen de ascenso, esta situación puede darse por diferentes razones ajenas a la voluntad del servidor público; asimismo es atentatorio al derecho al trabajo “perder tu fuente laboral, por reprobar un examen repercute directamente en la familia

Por no cumplir los requisitos para el ascenso al grado inmediato superior;

Asimismo, se debe aclarar que se entiende por requisitos para el ascenso (memorándum de felicitaciones, condecoraciones, reconocimientos, que en la actualidad son conseguidos por solo ser amigos de comandantes, políticos, devolución de favores y otros) el policía patrullero no puede conseguir ni un memorándum de felicitación durante los 5 años esa es la realidad.

Por incumplimiento del parágrafo II del Artículo 251 de la Constitución Política del Estado.

Es de conocimiento general de la sociedad boliviana que, para el ejercicio de cargos de dirección y representación de la institución necesariamente deben de acudir al aval político II. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley.

DISPOSICION FINAL PRIMERA. – La aplicación de la presente Ley no comprometerá recursos adicionales del Tesoro General de La Nación -TGN

Este articulado implica que el estado no está dispuesto en erogar un centavo en la Institución Policial (para la capacitación y profesionalización de los servidores policiales), más aún cuando en el presente proyecto se otorga responsabilidades, esta disposición tiene directa relevancia con el artículo 17 del presente proyecto de reglamento

CAPITULO II ART. 38 (PERMUTA DE DESTINO)

No podemos permitir retroceder, porque ya existía este tipo de cambios cual generaba corrupción, si el policía necesita cambio por situacion familiar y salud el comando General debe dar vía curso a la solicitud, sin necesidad de permuta. No podemos jugar con las necesidades de los camaradas

CAPITULO II Art. 49 (DESTINO EXCEPCIONAL)

De la misma forma muchos se acogerán a este articulo para cambiarse de destino, quienes beneficiara a unos cuantos, haciéndonos entender que unos son mejores que otros, dentro la institución policial todos deben tener la capacidad de cumplir cualquier función policial sin excusarse.

Art. 64 (PROHIBICION EN COMISION DE SERVICIO)

Donde indica que los sargentos no pueden ser declarados en comisiones a unidades de seguridad física, de la misma forma coarta el derecho a la superación, todos los servidores dentro una institución policial son necesarios, dentro el manejo de recursos humanos en una organización se debe tomar encuentra un compuesto equitativo de diferentes edades para que funcione adecuadamente, y no hacerle a un lado a jóvenes que pueden aportar mucho para la imagen institucional.

Es en ese entendido se debe revisar el presente proyecto de ley, además adicionar otros aspectos, porque en la presente norma, restringen muchos derechos y no se puede observar algún beneficio que realmente ayude a mejorar la imagen de la institución, nos da entender como si fuéramos los enemigos del gobierno central y nuestros superiores.

Si realmente le queremos dar una cara diferente a esta institución, el gobierno, el ministro de gobierno y comandante general, deben buscar potenciar esta institución con equipos policiales necesarios, con una modificación de servicios de patrullajes de acuerdo a la actualidad, políticas de seguridad ciudadana efectivas, el uso de la tecnología que debe tener una policía del siglo 21, porque el delito está en las puertas de las familias bolivianas, la fiscalización externa a los destinos y ocupación de altos cargos y la designación por sus méritos personales con apoyo de sus tropa, así soñamos los policías de honor tener una sociedad protegida, con su policía digna, y no de parches de leyes que beneficien a unos cuantos.

QUE VIVA ESTA GLORIOSA INSTITUCION DEL VERDE OLIVO HASTA LA MUERTE DE GENERACIONES EN GENERACIONES