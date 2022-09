Prohíben festival de música electrónica en Uganda por “promover la inmoralidad”

Fuente: dw.com

El festival de música electrónica Nyege Nyege, uno de los más importantes de África del Este, fue prohibido este martes (06.09.2022) por el Parlamento ugandés. ¿La razón? «Promover la inmoralidad”. Se trataba del regreso de la fiesta, suspendida en dos ocasiones debido a la pandemia del coronavirus.

El festival, que recibió en sus anteriores ediciones a miles de personas, entre ellas turistas extranjeros, debía celebrarse durante 4 días a partir del 15 de septiembre en la ciudad de Jinja (sureste). Pero a poco más de una semana de su inicio, el Parlamento anunció a través de Twitter su decisión.

El festival «promueve la inmoralidad y no queremos esa inmoralidad en nuestro país», declaró a la prensa Rose Lilly Akello, ministra de Ética e Integridad. Por su parte, la portavoz del Parlamento, Anita Among, explicó que «no habrá ningún show, están vendiendo entradas a expensas de los niños ugandeses. No vamos a permitir eso, estamos hablando de la moralidad, de nuestros hijos. Quieren generar turismo a costas de los niños».

Otra opinión tiene el titular de Turismo, Martin Mugarura, quien criticó la decisión y enfatizó que esto tendrá un impacto negativo en la economía, que ha tenido serias dificultades para reponerse tras la pandemia. «Más de 8.000 turistas extranjeros ya compraron sus billetes y debían permanecer en el país durante el festival, e incluso después», declaró. Mugarura añadió que espera que las autoridades revisen la decisión.

«Yo vengo de Busoga y he visto que este festival es totalmente inmoral. No podemos sacrificar la moral de los ugandeses con la excusa de que se han vendido entradas. Si el ministro lo quiere, que lo haga en su distrito», le contestó el parlamentario por Bugabula Maurice Kibalya.

El festival ya había sido prohibido en 2018 por el exministro de Ética, Simon Lokodo, un ferviente católico y homófobo notorio. «No aceptaremos perder nuestra moral, la homosexualidad no será aceptada», declaró, y sostuvo que el festival -al que calificó como una orgía de nudismo, sexo y drogas- «está cercano a la veneración del diablo y, por lo tanto, es inaceptable». La expresión «Nyege Nyege» significa un irresistible deseo de bailar en lengua luganda, pero puede también tener connotaciones sexuales en otros dialectos de la región.

La homofobia está muy difundida en Uganda, donde las relaciones entre personas del mismo sexo pueden llevar al acusado a la cárcel de por vida. En diciembre de 2013 se promulgó un cuerpo legal que obliga a las personas a denunciar a los homosexuales y que condena la «promoción de la homosexualidad”.

DZC (AFP, Africanews, PMLDaily)