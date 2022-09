Proyecto de ley no es para subir impuestos a la producción nacional, dice presidenta de la Comisión de Planificación

Los industriales advierten que se debe frenar el tratamiento de la ley 354 al considerar que afectará a la economía boliviana.

Fuente: Unitel

El proyecto de Ley 354 que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, fue aprobado por la Comisión de Planificación del Senado. En esta norma se aprueba préstamos además que se incrementa el impuesto a productos importados, esto último es cuestionado desde el sector industrial que adelanta afectará al sector.

Eva Humérez (MAS), presidenta de la comisión, considera que hay una mala información respecto a la nueva norma y que en el caso específico de la modificación del rango de las alicuotas, lo que se busca es proteger la producción nacional.

Humérez reconoce que se observa “ciertos incrementos” en la tabla comparativa que se les presentó de parte del Ejecutivo nacional, pero que este solo se aplicará a los productos importados.

“No es que ahora se vaya a incrementar, solo se hizo una tabla comparativa de ciertos porcentajes. Se especifica en la ley, que está en el artículo 6, que mediante decreto supremo se identificará a nivel de su partida arancelaria a mercancías alcanzadas”, indicó en entrevista con UNITEL.

Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, se mostró preocupado por el tratamiento de este proyecto que considera representaría un daño muy fuerte para el sector ya que en la actual situación no se está en la posibilidad de asumir mayores impuestos o costos.

Advierte que la normativa tiene efectos negativos en la economía y que en el caso de aplicarse los nuevos porcentajes será imposible que la industria formal enfrente los precios del contrabando y “no porque no seamos eficientes, sino que el contrabando no paga aranceles, no genera empleos” como lo hace el sector formal.

Humérez remarca que “los productos nacionales no pagan su partida arancelaria” y que este cobro se dará a las bebidas que vienen desde el extranjero. Con esta norma, asegura la parlamentaria, lo que se hará es fortalecer la producción nacional siendo una medida también de lucha contra el contrabando.

“No es que se estén subiendo los impuestos; el impuesto al Consumo Específico (ICE) siempre se ha pagado, (la norma) no dirá directamente que es para bebidas extranjeras o importadas, pero mediante decreto supremo dice que se identificará a través de la partida arancelaria”, subrayó.

“El Ministerio de Economía despejará las dudas”, dijo a tiempo de anunciar que se dará la información respectiva a los representantes del sector industrial y empresarial que han pedido la paralización en el tratamiento de esta normativa que anticipan será perjudicial para la economía nacional.