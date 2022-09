Romero afirma que la carta en la que un «narco» pide a Evo no ser extraditado a Argentina es «falsa»

Fuente: lostiempos.com

La carta supuestamente fue enviada a Morales el 14 de febrero del 2019. En la misma, Salazar afirma que contribuyó para la campaña política del MAS en 2014 y que cada mes también mandaba dinero a Romero a través de un asesor suyo.

Romero, al respecto, aseguró nunca haber conocido a Salazar y explicó que el documento fue redactado el 14 de febrero de 2019 y entregado en la misma fecha, según el sello de recepción del MAS. Pero el exministro exhibió la publicación de la Policía argentina, en la que informan de la extradición de Farfán y esa publicación es del 14 de febrero.

«Yo a ese señor (Salazar) no lo he visto en mi vida, nunca he conversado en mi vida con él y yo nunca le he pedido plata absolutamente a nadie», afirmó.

Para la exautoridad, este tema es un «invento desesperado de la gente que no quiere responder la protección al narcotráfico».

El pasado mes de junio, el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, reveló una carta en la cual presuntamente en 2017 el MAS agradeció a Miguel Salazar Yavi por sus aportes económicos realizados desde la campaña electoral de 2014. Dicho sujeto fue detenido en 2019 y entregado a su país de origen Argentina, donde era buscado por tráfico de sustancias y era conocido como el «Chapo del Cono Sur».

Producto de la denuncia, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciaron investigaciones contra el MAS.

El TSE, por un lado, afirmó no encontrar indicios de irregularidades de parte del actual partido de Gobierno.

Además, la investigación del Viceministerio de Transparencia fue declarada en reserva y hasta hoy no se informó respecto a sus avances.

Entretanto, a través de un comunicado, la Dirección Nacional de Movimiento Al Socialismo (MAS – IPSP) aseguró que la carta firmada por el vicepresidente del partido, Gerardo García, en la que agradece los aportes económicos a un acusado de narcotráfico para la campaña electoral es falsa y advirtió con iniciar un proceso penal en contra del diputado Rolando Cuéllar.

En el documento el partido político denunció que el legislador expulsado hizo uso de instrumento falsificado con el objetivo de «intentar sostener unas supuestas denuncias que tienen el único objetivo de pretender enlodar la institucionalidad del instrumento político más grande de la historia del país».