Salma Hayek celebró su cumpleaños 56 con un espectacular bikini rojo

La reconocida actriz y Eugenio Derbez comparten más que una linda amistad, ambos nacieron el mismo día pero con cinco años de diferencia.

Salma Hayek celebró su cumpleaños número 56 y no dudó en compartir un poco de su festejo con sus casi dos millones de seguidores en Instagram. La querida intérprete mexicana sorprendió a sus fans con una breve video que le tomaron mientras disfrutaba de un viaje en yate. Lo que más llamó la atención y robó suspiros fue que lució la espectacular figura que conserva en un bikini rojo.

Fue durante la tarde del pasado 02 de septiembre cuando la protagonista de Frida, Son como niños, La casa de Gucci y Fools Rush in recurrió a sus redes sociales para publicar un fragmento audiovisual donde apareció bailando mientras cruzaba por el mar. Ya en edición añadió una clásica canción de cumpleaños y escribió una felicitación para ella misma.

La también empresaria lució despampanante en un bikini rojo que resaltó su piel apiñonada, además completó su outfit con unos lentes oscuros, un gran sombrero y aparentemente no tenía maquillaje. Esta no es la primera vez que Salma Hayek brilla al natural, pues frecuentemente sube fotografías en sus redes sociales donde muestra con orgullo los cambios que ha sufrido en los últimos años.

Como era de esperarse, sus fans llenaron la sección de comentarios con felicitaciones, aplausos y mensajes de cariño para la querida actriz por este nuevo año que comienza. Incluso, algunos quedaron impactados con su figura, pues reconocieron que desde sus primeros pasos en la industria del entretenimiento ha lucido espectacular.

“Feliz cumpleaños, preciosa. Te amamos”, escribió Anthony Hopkins. “Cuerpazo siempre y por los siglos de los siglos”. “Siempre estoy aquí para ti”. “Ya quisiera una llegar así a los 56!!!!!!”. “Te amo. La más grande siempre siempre siempre”. “Bellísima mujer, muchas felicidades por su cumpleaños, muchas bendiciones y lo mejor para usted, una persona que ha hecho la vida de todos muchos mejor espero que cumpla muchos años más”. “Quiero verme así de increíble a mis 56″, fueron algunas reacciones.

Salma Hayek comparte su cumpleaños con otro reconocido actor mexicano, Eugenio Derbez, quien lamentablemente tuvo que celebrar su aniversario 61 desde el hospital, pues hace unos días sufrió un aparatoso accidente por el que se fracturó el hombro en alrededor 11 partes, de acuerdo con información que compartió Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano.

Por esa razón fue intervenido quirúrgicamente y después de varias horas todo habría sido un éxito, así lo informó su esposa Alessandra Rosaldo: “A partir de ahora empieza su recuperación. El amor que nos envían lo sentimos más cerca y fuerte que nunca y estamos infinitamente agradecidos. Gracias a Dios quien guio las manos de los médicos. Gracias a los médicos, especialistas, enfermeros y enfermeras”, escribió en un comunicado.

Salma Hayek podría aparecer en la próxima temporada de “Black Mirror”

En los últimos meses la artista mexicana ha causado sensación por su interpretación en House of Gucci y su reciente incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel como Ajak. Ahora, de acuerdo con información de Variety, la veracruzana estaría considerando participar en un capítulo de Black Mirror, una serie de Netflix que ha sorprendido a sus suscriptores por el desarrollo de sus temas.

Hasta el momento se desconoce si la mexicana aceptó participar en esta nueva temporada que llegará a la pantalla después de aproximadamente tres años desde su última edición. Sin embargo, se sabe que trabajará con Antonio Banderas en Puss In Boots: The Last Wish (El Gato con Botas: El último deseo).