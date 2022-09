Santa Cruz busca evitar el colapso urbano con inversión de $us 324 millones en vías

Fuente: El Deber

“El tiempo es dinero”, cita un conocido refrán y eso se aplica no solo dentro de las empresas, sino también en los hogares. Y ese tiempo disponible es el que va disminuyendo en Santa Cruz, debido a que las carreteras y servicios existentes se van volviendo insuficientes ante la creciente cantidad de personas y productos que se mueven en la región.

Ante esa situación, un grupo de instituciones cruceñas visionarias asumió el reto de proponer soluciones a las diferentes necesidades que tiene el departamento. Este proyecto de infraestructura de transporte terrestre incluye tres autopistas y tres conexiones viales con una extensión total de 215 kilómetros, además de dos estaciones multimodales para facilitar la distribución de mercadería. Todos requerirá de una inversión estimada de $us 324 millones en 10 años.

Y esta “pesadilla logística” no es el único desafío que se debe enfrentar en el área metropolitana, donde también viven más de 2,5 millones de personas, que serán 3 millones hasta 2030.

“Este crecimiento no solo poblacional sino productivo de toda el área de influencia de la metrópoli nos deja una gran cantidad de retos: en infraestructura, en servicios, vivienda y otros”, afirmó Oswaldo Barriga, gerente general de la Cadex. “Lo que nos interesa es ser lo más eficientes y competitivos posibles en el manejo de la logística tanto de la carga despachada como de llegada, salida y distribución de pasajeros vía aérea y multimodal”, agregó.

Con esta red, “los camiones ya no necesitan entrar a la ciudad. Van a poder cruzar toda el área metropolitana y ahorrar tiempo y gasolina, dejarán en las estaciones multimodales lo que corresponda y seguirán camino”, dijo Arze.

El proyecto contempla, además, el tren metropolitano, que recorrerá 115 kilómetros; que pasará por Montero, Pailón y San Basilio; que se instalará de manera paralela al tren de carga ya vigente; y que demandará en sus tres etapas de $us 1.380 millones.“Hay 500.000 personas que ingresan y salen de la ciudad de Santa Cruz todos los días. Cuando tengamos el tren metropolitano, esas personas van a tener un medio masivo de transporte. Si sumamos el BRT bien hecho, Santa Cruz va a ser otra y mucha gente va a preferir transportarse en medios públicos que en su auto privado”, detalló Arze.

Pero la metropolización no solo incluye el “Corredor Norte-Sur”, un vertebrador logístico industrial, también contempla proyectos de magnitud como “Sistema verde”, de corredores ecológicos, preservación de áreas vulnerables y manejo de desechos; “Conectividad metropolitana”; “Producción y localización de viviendas”; “Sistema formativo de capital de recursos humanos”; “Dinamización innovativa del centro histórico”; “Gobernanza” y “Sistema productivo continental”.

Sin muchas inversiones y optimizando sus operaciones actuales, esta terminal aérea puede atender a 7,4 millones de personas por año, de las que —según estadísticas internacionales— unos 5 millones pasarán un tiempo en Santa Cruz, gastando un promedio de $us 1.000 por tres días de estadía.

“Creemos que la única manera en que Santa Cruz realmente no colapse y pueda potenciar el área metropolitana es planificando (…). En siete años, habrá un incremento del 60% en la cantidad de vehículos. Con eso”, si no se concretan los proyectos, “vamos a ser totalmente ineficientes como ciudad y un fracaso como área metropolitana”, dijo Arze.

“Además de técnicos, somos también pueblo y se supone que las autoridades tienen que tener la capacidad de escuchar. Nosotros no vamos a parar en esto. Empezamos este trabajo, estamos poniendo recursos, tiempo de profesionales de mucha valía y no vamos a aceptar un no. Vamos a hacer las gestiones que correspondan, en las instancias que correspondan para que funcione, porque este es el futuro de nuestros hijos”, finalizó Arze.