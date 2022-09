Santa Cruz registra 462 mil hectáreas quemadas; se reactivan 11 focos de calor en Noel Kempff

Existe fuerte incidencia de focos de calor en su mayoría por actividad agropecuaria.

Fuente: ANF

El director de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, Omar Tejerina, informó que Santa Cruz es el departamento donde existe mayor incidencia de incendios. En el parque nacional Noel Kempff se reavivaron 11 focos de calor.

“Hace tres días se sofocaron los incendios en el parque nacional Noel Kempff, pero ahora se reactivaron 11 focos de calor (…) En el área protegida de Otuquis se logró sofocar el fuego», declaró el funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.

Detalló que militares de las tres fuerzas están trabajando, además de 100 efectivos que fueron entrenados para el manejo del sistema de información y monitoreo para diseñar los planes de contingencia y sofocar el incendio por tierra y aire.

Precisó que los últimos reportes dan cuenta que a nivel nacional se tiene 2.383 focos de calor como consecuencia de los chaqueos. En este sentido pidió mayor responsabilidad a la población.

“El departamento de Santa Cruz tiene un alto nivel de focos de calor seguidos de Beni, La Paz, Cochabamba, Tarija y Potosí con tres focos de calor. Hay que diferenciar que un foco de calor no precisamente es un incendio, los focos de calor se dan cuando existe el uso del fuego para actividad agropecuaria, es decir el chaqueo y pedimos a la población hacer uso responsable del fuego”, indicó.

En el departamento cruceño incluyendo los municipios de: San Ignacio, Puerto Suarez, San José, Concepción Carmen Rivero Torrez, San Matías, Santa Rosa, San Miguel, Pailón, Ascensión de Guarayos y otras áreas quemadas se tiene un total de 462 mil hectáreas quemadas y 2.400 focos de calor.

Por su lado, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, señaló que preocupa los fuertes vientos que están ocasionando que el fuego se expanda.

“Tenemos en Santa Cruz: Otuquis, Noel Kempff, Amboró y San Matías, algunas ya están controladas; en Tarija tenemos en Obrado sector Yacuiba; en La Paz tenemos en parte del Madidi. Ahora nos preocupa como apagamos los incendios hasta sofocar tenemos ayuda del municipio de Santa Cruz pero no mucho de la Gobernación”, explicó.

Más temprano, el presidente del Comité Cívico de Roboré, Rubén Darío Arias, informó que el municipio se quedó sin agua para combatir los ocho focos de incendios que fueron provocados por avasalladores.

“Si no logramos controlar los incendios en máximo 10 días, vamos a tener un incendio de sexta generación en Roboré. No tenemos la capacidad económica ni logística, nos hacen falta vehículos. Por los climas y el viento, es mejor atacar al fuego de noche, pero no hay linternas de cabeza. Ayer nos quedamos sin una gota de agua y hemos tenido que empezar a salir por el pueblo a tocar puertas para conseguir agua”, alertó Arias.