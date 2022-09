Senador Paz ve que alguien del oficialismo filtró la información de la CIDH para evitar que Evo sea candidato el 2025

Alguien no quiere que Evo no sea candidato.

Fuente: Prensa CC/Senador Rodrigo Paz

Senador Rodrigo Paz, en conferencia de prensa, sobre el informe de la CIDH que vincula al gobierno de Evo Morales con ejecuciones extrajudiciales en el caso Rózsa, apuntó que alguien del oficialismo filtró la información de la CIDH para evitar que el ex presidente Evo Morales sea candidato el 2025.

“Como dijo el Procurador puede ser verdad que dentro de nuestra jurisdicción este informe no sea vinculante, pero si se puede abrir un juicio internacional y con ello es suficiente para que Evo Morales no sea candidato o ¿quién es el principal interesado para que Evo Morales no sea candidato presidencial?”, cuestionó.