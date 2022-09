Tarija: Comunarios no permitirán exploración en San Telmo

El anuncio es del dirigente de Tariquía, Humberto Romero, al asegurar que están preparados.

El dirigente de los comunarios de la parte central de la Reserva de Tariquía, Humberto Romero López, declaró que no permitirán bajo ninguna circunstancias, la exploración en San Telmo, que atraviesa toda el área protegida.

“Para ingresar a San Telmo tienen que pasar sobre nuestros cadáveres, ahí sí, van a ingresar por nuestras comunidades, nuestros domicilios, la sísmica que ya hicieron pasó por nuestros cultivos”, advirtió totalmente convencido.

Seguramente van a querer ingresar de nuevo, ahí sí tendremos que pelear frente a frente, vamos a defender con nuestras vidas, porque estamos defendiendo para nuestros hijos, se trata de nuestros hogares, nuestra vida, advirtió.

San Telmo cruza toda la Reserva, ya no es solo el corazón o el área núcleo, cruza todo el área va afectar en su integridad toda la Reserva, enfatizó tras exponer el punto de vista de los comunarios en el Foro efectuado este miércoles.

El dirigente también informó que la petrolera sigue ingresando en la parte de Astilleros haciendo el camino y la planchada, en medio de un cerco ya que existen tres trancas en los alrededores para evitar el ingreso de cualquier persona y los mismos vivientes del lugar.

Nosotros vivimos en el centro de la Reserva, lo que están haciendo al otro lado, en Astilleros, como no nos dejan entrar, por información de los comunarios han hecho caminos, planchadas, están acopiando materiales para la perforación exploratoria.

Consultado si están trabajando en medio de un cerco, Romero respondió que hay tres trancas para no dejar ingresar a nadie al lugar donde están trabajando, al final de cuentas, una vez que se establezca eso, ni los comunarios van a poder entrar a donde vivían siempre.

“Eso es lo penoso para nosotros y para todos, gente de afuera se hace pasar por comunario y dice que está de acuerdo con la petrolera, pero viven afuera, en cambio los verdaderos comunarios que viven adentro, no van a poder entrar ni a su casa”, ironizó.

En el Foro volvió a decirse que con la actividad petrolera está poniéndose en riesgo la Reserva y con ella las fuentes de agua en la zona, participaron como expositores, la comunaria Paula Gareca, el investigador Jorge Campanini y el

Asesor universitario Stefan Cramer.

Tribunal Constitucional congeló demanda legal

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) congeló la demanda de los comunarios de Tariquía de que las disposiciones legales en base a las que entra la petrolera a esta Reserva, son inconstitucionales, están al margen de la Constitución.

“El Tribunal en Sucre no da su veredicto, estamos esperando, lo han tirado a un costado y no dan su veredicto, no les interesa el medio ambiente, la Reserva, cuando salga ese veredicto tenemos seis meses para apelar si el fallo es negativo, lo vamos a hacer”.