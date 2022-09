Tarija: Director de la DOT niega denuncia hecha por el diputado Rosas y anuncia una contrademanda

Gonzalo Del Carpio dialogó con El Periódico y refirió que no tiene la tuición para anular o asignar códigos catastrales, además vinculó a Rosas con el exdirector de la DOT. El legislador pidió una audiencia pública

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Ante la denuncia pública hecha por el diputado, Edwin Rosas, quien afirmó que el responsable de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Gonzalo del Carpio, avaló presuntas irregularidades en el manejo de códigos catastrales para favorecer a terceros, el funcionario brindó su descargo este miércoles al matutino El Periódico.

“El diputado tendrá que presentar su descargo con la documentación que él denuncia, él me acusa que yo emití una resolución para dar de baja códigos y yo no tengo tuición para eso, no lo he hecho, yo voy a meter también una contrademanda y que él me demuestre con documentación idónea para que se descargue lo que él dice sobre mi persona, en ningún momento firmé una resolución que él manifiesta”, declaró.

En ese orden, explicó que quienes manejan los códigos catastrales son la oficina de Catastro como también la Dirección de Ingresos Municipales.

Detalló que el presunto perjudicado en la denuncia hecha por Rosas, no presenta ningún tipo de documentación para atribuirse la propiedad de los terrenos en cuestión, que están ubicados en la zona de la Terminal de Buses.

“Yo estoy haciendo una auditoría interna a toda la gestión de Horacio Rodríguez (exdirector de la DOT) que llega a ser pariente de Edwin Rosas, entonces, la auditoría es para ver cómo se han asignado códigos catastrales, cómo han aprobado planos que no tienen ni siquiera documentación, por qué se ha hecho desaparecer documentación de archivos”, argumentó.

Edwin Rosas pidió una audiencia con Del Carpio y el alcalde, Johnny Torres, para que se esclarezca este hecho.

ElAPUNTE

No hay fecha para el cierre de la DOT

El director de la DOT afirmó a nuestro medio que tomará entre doce y dieciocho meses realizar la digitalización documental de la descentralizada para poder avanzar en la terciarización de los servicios y, a futuro, crear el Sistema de Administración Territorial de Tarija.

Asimismo, mencionó que no se tapará ningún hecho de corrupción y más bien anunció que a futuro se presentará un informe sobre el resultado de la auditoría realizada a la anterior gestión.