Tarija: Gobernación analiza auditar proyecto del SIN ejecutado por ENDE

El gobernador del departamento de Tarija, Lic. Oscar Montes Barzón, informó que el ejecutivo departamental analiza el contrato entre el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) firmado por el exgobernador interino Lino Condori, con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) para la construcción del proyecto de conexión de Tarija al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y no se descarta la posibilidad de una auditar todo el proyecto.

“Estamos pensando instruir una auditoria especial porque hay algunas cosas que todavía estamos investigando, estamos estudiando, está sería una auditoria al contrato, porque es un proyecto llave en mano por ENDE, ellos hicieron el proyecto, ellos lo ejecutaron, pero a nosotros nos corresponde y nos compete hacer una auditoria a fondo para saber de qué nos cobraron, ahí hay unos ítems que tenemos que verificar”, mencionó.

La autoridad explicó que la obra ejecutada por ENDE no corresponde a un Anillo Energético como en un principio se propuso, el cuál garantiza la estabilidad del sistema de electricidad para Tarija, sino más bien se trata de una radial que no garantiza la electricidad para ciertos lugares de la provincia Cercado. Montes añadió que salió la orden de la Justicia para que se devuelva los 122 millones de bolivianos que se retuvieron por la deuda con ENDE, sin embargo, hasta el cierre de esta edición la misma todavía no se ejecutó.

“El vocal instruyó que se devuelvan nuestros recursos, hablamos con la administradora pero nos informó que todavía no llegó la orden oficial. En cuanto eso pase nos regresarían el dinero y nosotros inmediatamente empezaremos a trabajar porque tenemos una larga lista de requerimientos, todos están sin un centavo: la Asamblea Departamental, las cuentas del Prosol, las cuentas de la Canasta Alimentaria… Esto nos retrasó la ejecución presupuestaria por tres meses, nosotros intentaremos ponernos al día en 21 días desde el momento en que nos depositen”, explicó el Gobernador.